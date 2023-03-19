​Боррель про ордер МКС на арешт Путіна: "Це початок процесу притягнення до відповідальності за злочини в Україні"

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель у зв'язку з рішенням Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна зробив заяву. Він якій сказав, що цим рішенням запущено процес притягнення до відповідальності російських лідерів за злочини в Україні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Борреля.

"ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу притягнення до відповідальності російських лідерів за злочини і злодіяння, які вони замовляють, дозволяють або вчиняють в Україні", - йдеться в заяві.

Боррель констатував, що ЄС "також заявляє про свою підтримку розслідувань Прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні та закликає до всебічної співпраці всіх держав-учасниць".

"Як наголосили глави держав та урядів держав-членів ЄС 15 грудня 2022 року, Європейський Союз вітає та заохочує подальші зусилля із забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найбільш серйозні злочини у зв'язку з агресивною війною Росії проти України", - зазначив він.

Нагадаємо, 17 березня відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ.

Голова Мін'юсту Німеччини Марко Бушманн схвалив рішення МКС стосовно ордеру на арешт Путіна за воєнні злочини в Україні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також підтримав це рішення.

Президент США Джо Байден наголосив, що оскільки Путін вчинив військові злочини, ордер на його арешт є виправданим.

Речник президента ПАР Вінсент Магвеня такожо зазначив, що уряд Південно-Африканської Республіки "взяв до відома" рішення МКС. Очікувалося, що Путін відвідає ПАР у серпні 2023 року для участі в саміті лідерів країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР). Нині офіційного підтвердження цієї інформації немає.