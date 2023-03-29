Росіяни виділили 360 мільйонів рублів на знищення українських бібліотек на окупованих територіях, − ЦНС

Частка з них піде на закупівлю літератури країни-окупанта.

Росіяни виділили 360 мільйонів рублів (114 млн грн) для знищення бібліотек на окупованих територіях України.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Окупанти продовжують вилучати з місцевих бібліотек українські книжки та заміщують їх російською літературою.

“Черговий доказ того, що історія циклічна. Так, за наявними даними, міністерство культури РФ виділяють 200 млн рублів на закупівлю та поширення російських книжок на ТОТ півдня та сходу”, − йдеться у повідомленні.

Водночас виділено близько 120 млн рублів на створення трьох модельних бібліотек у кожному окупованому регіоні та 40 млн на фінансування підконтрольним окупантам бібліотек окупованих регіонів.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях росіяни спалюють українські книги у котельнях.

Водночас у процесі дерусифікації з українських бібліотек вилучили мільйони книжок. Однак наразі 44% книжок у публічних бібліотеках все ще російськомовні.