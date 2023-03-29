Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Ядерний козир. Лукашенко йде на ескалацію, щоб зберегти владу
Ядерний козир. Лукашенко йде на ескалацію, щоб зберегти владу
Встановлено особу російського полковника, який контролював знищення Маріуполя
Встановлено особу російського полковника, який контролював знищення Маріуполя
Сили ППО знищили біля Києва 12 безпілотників ворога, − КМВА (оновлено)
Сили ППО знищили біля Києва 12 безпілотників ворога, − КМВА (оновлено)
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
КНДР змоделювала ядерний вибух з двома балістичними ракетами (оновлено)
КНДР змоделювала ядерний вибух з двома балістичними ракетами (оновлено)
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
Ізраїль. Громадянська війна скасовується?
Ізраїль. Громадянська війна скасовується?
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
ГоловнаКультура

Росіяни виділили 360 мільйонів рублів на знищення українських бібліотек на окупованих територіях, − ЦНС

Частка з них піде на закупівлю літератури країни-окупанта.

Росіяни виділили 360 мільйонів рублів на знищення українських бібліотек на окупованих територіях, − ЦНС
Фото: kyivcity.gov.ua

Росіяни виділили 360 мільйонів рублів (114 млн грн) для знищення бібліотек на окупованих територіях України.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Окупанти продовжують вилучати з місцевих бібліотек українські книжки та заміщують їх російською літературою.

“Черговий доказ того, що історія циклічна. Так, за наявними даними, міністерство культури РФ виділяють 200 млн рублів на закупівлю та поширення російських книжок на ТОТ півдня та сходу”, − йдеться у повідомленні.

Водночас виділено близько 120 млн рублів на створення трьох модельних бібліотек у кожному окупованому регіоні та 40 млн на фінансування підконтрольним окупантам бібліотек окупованих регіонів.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях росіяни спалюють українські книги у котельнях.

Водночас у процесі дерусифікації з українських бібліотек вилучили мільйони книжок. Однак наразі 44% книжок у публічних бібліотеках все ще російськомовні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також