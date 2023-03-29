Сили ППО знищили біля Києва 12 безпілотників ворога, − КМВА (оновлено)
Сили ППО знищили біля Києва 12 безпілотників ворога, − КМВА (оновлено)
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
Ізраїль. Громадянська війна скасовується?
Ізраїль. Громадянська війна скасовується?
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Ядерний козир. Лукашенко йде на ескалацію, щоб зберегти владу
Ядерний козир. Лукашенко йде на ескалацію, щоб зберегти владу
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
ГоловнаКультура

У дрезденському Альбертінумі покажуть українське мистецтво за останні 100 років

Виставку зібрали з українських приватних колекцій та музеїв.

У дрезденському Альбертінумі покажуть українське мистецтво за останні 100 років
Альбертінум
Фото: Вікіпедія

Альбертінум Державних художніх зібрань Дрездена (SKD) з 6 травня по 10 вересня 2023 року представить модерне та сучасне мистецтво України. Про це повідомила пресслужба інституції.

За словами організаторів, це перша подія такого роду в Німеччині. На виставці представлять живопис, скульптуру, фотографію, інсталяцію, відео, графіку та архіви близько 50 художників і художниць. Деякі з експонованих робіт подорожують за кордон вперше.

Дана Кавеліна. Скріншот відеороботи
Фото: SKD
Дана Кавеліна. Скріншот відеороботи

Виставку зібрано з приватних колекцій і музеїв, таких як Національний художній музей України, Одеський художній музей, Національний музей українського народного декоративного мистецтва, Stedley Art Foundation, Фонд родини Марії Примаченко, Довженко-Центр та ГО «Музей сучасного мистецтва». Експозицію також доповнюють експонати з Art Collection Telekom і Артотеки Німецького Бундестаґу.

Партнером публічної програми, яка супроводжуватиме показ, виступив Український інститут. 

Нагадаємо, Музей Києва покаже мистецький проєкт «Під поверхнею», присвячений Чорному та Азовському морям.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також