У дрезденському Альбертінумі покажуть українське мистецтво за останні 100 років

Альбертінум Державних художніх зібрань Дрездена (SKD) з 6 травня по 10 вересня 2023 року представить модерне та сучасне мистецтво України. Про це повідомила пресслужба інституції.

За словами організаторів, це перша подія такого роду в Німеччині. На виставці представлять живопис, скульптуру, фотографію, інсталяцію, відео, графіку та архіви близько 50 художників і художниць. Деякі з експонованих робіт подорожують за кордон вперше.

Фото: SKD Дана Кавеліна. Скріншот відеороботи

Виставку зібрано з приватних колекцій і музеїв, таких як Національний художній музей України, Одеський художній музей, Національний музей українського народного декоративного мистецтва, Stedley Art Foundation, Фонд родини Марії Примаченко, Довженко-Центр та ГО «Музей сучасного мистецтва». Експозицію також доповнюють експонати з Art Collection Telekom і Артотеки Німецького Бундестаґу.

Партнером публічної програми, яка супроводжуватиме показ, виступив Український інститут.

Нагадаємо, Музей Києва покаже мистецький проєкт «Під поверхнею», присвячений Чорному та Азовському морям.