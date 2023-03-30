Повідомлено про підозру очільнику Росавіації, який надав цивільні літаки окупантам

З кінця вересня до листопада минулого року він переправив до аеропортів у Ростовській області та Криму понад 3 тис. військових та велику кількість боєприпасів.

Служба безпеки зібрала доказову базу на керівника федерального агентства повітряного транспорту Росії Олександра Нерадька.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Очільник росавіації сприяв міноборони РФ у перекиданні окупаційних угруповань у напрямку держкордону України, а також на територію захопленого Криму. Для цього він залучив чотири російські авіакомпанії, які надали свої літаки для перевезення особового складу, зброї та боєприпасів ворога.

"З кінця вересня до листопада минулого року за сприяння Нерадька агресор переправив до аеропортів «Платов» у Ростовській області та «Сімферополь» понад 3 тис. військових та велику кількість боєприпасів. У подальшому окупаційні підрозділи були задіяні у бойових діях проти Сил оборони на східному та південному фронтах", - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили керівнику Росавіації про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, росіяни стали частіше використовувати тактичну авіацію та керовані авіабомби. Для протистояння ворожим атакам Україна потребує далекобійні системи протиповітряної оборони і багатоцільові літаки.