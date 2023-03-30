​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
Лавра. Що далі?
Лавра. Що далі?
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Хвилинка вертебрології. Україна, НАТО і Росія
Хвилинка вертебрології. Україна, НАТО і Росія
На півдні Італії стався потужний землетрус
На півдні Італії стався потужний землетрус
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
ГоловнаПолітика

Росія хоче використати Молдову проти України так само, як вона використовує Білорусь, - Санду

Так Санду пояснила, що таке гібридні атаки.

Росія хоче використати Молдову проти України так само, як вона використовує Білорусь, - Санду
Мая Санду
Фото: EPA/UPG

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія хоче використати Молдову проти України так само, як вона використовує Білорусь. 

Про це повідомляє NewsMaker. 

В ефірі програми Puncte de reflecție на телеканалі Vocea Basarabiei Маю Санду попросили пояснити, що таке гібридні атаки. 

“Спроби РФ підірвати, повалити владу, і ми маємо докази. Зрозуміло, що Росія намагається встановити в Кишиневі проросійську владу, щоб використати Молдову проти України, як це відбувається, наприклад у випадку з Білоруссю”, — сказала президентка.

Вона нагадала про нещодавню заяву президента РФ Володимира Путіна. Він повідомив, що Росія має намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю.

“Ви бачили нещодавні заяви Кремля про те, що вони розмістять ядерну зброю на території Білорусі. Саме це Росія хоче зробити і у випадку з Молдовою. Однак сьогодні в Молдові є незалежна влада, обрана її громадянами, яка працює на благо громадян та Молдови, тому її не можна використати так, як використали б проросійське керівництво”, - заявила Санду.

Нагадаємо, впливове американське видання The Wall Street Journal заявило, що російська економіка починає зазнавати краху. Видання зазначає, що в Росії не вистачає робочої сили, інвестиції та бюджет скорочуються.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
Читайте також