Росія хоче використати Молдову проти України так само, як вона використовує Білорусь, - Санду

Так Санду пояснила, що таке гібридні атаки.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія хоче використати Молдову проти України так само, як вона використовує Білорусь.

Про це повідомляє NewsMaker.

В ефірі програми Puncte de reflecție на телеканалі Vocea Basarabiei Маю Санду попросили пояснити, що таке гібридні атаки.

“Спроби РФ підірвати, повалити владу, і ми маємо докази. Зрозуміло, що Росія намагається встановити в Кишиневі проросійську владу, щоб використати Молдову проти України, як це відбувається, наприклад у випадку з Білоруссю”, — сказала президентка.

Вона нагадала про нещодавню заяву президента РФ Володимира Путіна. Він повідомив, що Росія має намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю.

“Ви бачили нещодавні заяви Кремля про те, що вони розмістять ядерну зброю на території Білорусі. Саме це Росія хоче зробити і у випадку з Молдовою. Однак сьогодні в Молдові є незалежна влада, обрана її громадянами, яка працює на благо громадян та Молдови, тому її не можна використати так, як використали б проросійське керівництво”, - заявила Санду.

Нагадаємо, впливове американське видання The Wall Street Journal заявило, що російська економіка починає зазнавати краху. Видання зазначає, що в Росії не вистачає робочої сили, інвестиції та бюджет скорочуються.