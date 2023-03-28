Ексголова СБУ Баканов перебуває в Україні, - Веніславський

У лютому цього року СБУ провела службову перевірку щодо Баканова, але її результати в обмеженому доступі.

Ексголова Служби безпеки України Іван Баканов перебуває в Україні.

Про це член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в парламенті Федір Веніславський заявив у коментарі Укрінформу.

Федір Веніславський повідомив, що службова перевірка діяльності Баканова на посаді голови Служби безпеки України вже проведена. Веніславський підкреслив, що її результати містять державну таємницю, тому жодних деталей не розповів.

Водночас політик повідомив, що колишній керівник СБУ перебуває в Україні.

"Баканов в Україні. Він перебуває за місцем свого проживання в центрі держави", – уточнив член оборонного парламентського комітету.

Нагадаємо, 17 липня 2022 року президент Володимир Зеленський усунув Баканова від виконання обов’язків голови СБУ за статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних сил України, в якій ідеться про невиконання (неналежне виконання) службових обовʼязків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків. 19 липня Верховна Рада звільнила Баканова з посади.

7 лютого 2023 року Верховна Рада за поданням президента призначила Василя Малюка головою СБУ, який з 18 липня 2022 року виконував обов’язки очільника спецслужби.