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Суддя Баришівського райсуду Київщини отримав 8,5 року тюрми за хабарництво

Також суд позбавив зловмисника права обіймати посади в органах державної влади строком на три роки і конфіскував усе майно.

Суддя Баришівського райсуду Київщини отримав 8,5 року тюрми за хабарництво
Фото: САП

За матеріалами Служби безпеки і НАБУ Вищий антикорупційний суд визнав суддю Баришівського районного суду Київщини винним за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Про це йдеться на сайті СБУ.

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Також зловмисника позбавили права обіймати посади в органах державної влади строком на три роки. ВАКС, крім цього, конфіскував усе належне судді майно.

Як зазначає Центр протидії корупції, йдеться про голову Баришівського районного суду Київської області Олександра Лисюка.

У 2017 році співробітники СБУ задокументували, що посадовець вимагав від жителя $2,5 тис. та пів мільйона грн. За цю суму суддя "гарантував" позитивне рішення у судових справах щодо стягнення боргових зобов’язань.

Зловмисника затримали "на гарячому", коли той отримував першу частину хабара в розмірі 2,5 тисячі доларів.

Нагадаємо, нещодавно експрокурор, який виконував обов’язки начальника відділу однієї із окружних прокуратур Донеччини, отримав за хабарництво п'ять років тюрми.

Працівники Державного бюро розслідувань викрили на корупції заступника командира однієї з військових частин на Одещині. Він вимагав 120 тисяч гривень з підлеглого військовослужбовця за підписання документів на переведення до іншого військового підрозділу.

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