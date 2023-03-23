Їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

На Закарпатті судитимуть адвокатку та перевізника за організацію незаконного каналу перетину кордону військовозобов’язаними.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

У вересні минулого року правоохоронці затримали фігурантів. Водія фірми затримали у пункті пропуску під час отримання від клієнта 3 тисяч доларів, адвокатку – за місцем проживання. Напередодні вона отримала 5 тисяч доларів завдатку.

З початку жінка обіцяла виготовити чоловікам документи про їхнє навчання у вищих навчальних закладах європейських країн та відповідні довідки, які б підтверджували наявний в особи статус здобувача освіти. Потім через введенням державою обмежень на виїзд студентів, запропонувала інший спосіб перетину кордону. На цьому етапі жінка долучила до оборудки водія з Ужгорода, який займався міжнародними перевезеннями.

З чоловіків призовного віку вони брали по 8000 доларів США за організацію підстав для їхнього виїзду – фіктивно працевлаштовували водіями та вносили відповідні відомості до інформаційної бази.

Правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Фото: Нацполіція

Обвинувальний акт, затверджений Закарпатською обласною прокуратурою, скеровано до суду.

Адвокатці та перевізнику інкримінують організацію незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон та збут підробленого офіційного документа за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України).

За скоєне обвинуваченим може загрожувати від семи до дев'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, минулого тижня на Закарпатті прикордонники затримали 8 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії.