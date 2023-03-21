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Суд наклав арешт на гелікоптер екснардепа-втікача Жеваго

Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України.

Суд наклав арешт на гелікоптер екснардепа-втікача Жеваго
Костянтин Жеваго
Фото: Ліга

На підставі матеріалів Державного бюро розслідувань суд ухвалив рішення накласти арешт на гелікоптер, опосередкованим власником якого є екснардеп, акціонер банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго.

Про це йдеться на сайті ДБР.

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Повітряне судно належить підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Олігарх використовував його в особистих цілях під час перебування на території України.

У ДБР зазначили, що встановили місцеперебування гелікоптера та провели всі необхідні дії щодо його арешту.

Нагадаємо, нещодавно Господарський суд Києва заарештував активи Жеваго в межах справи про відшкодування збитків банку за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 46 млрд грн.мЙдеться про частину корпоративних прав у Полтавському, Єристівському та Біланівському ГЗК.

Раніше суд заарештував банківські рахунки Полтавського ГЗК.

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