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Ексміністру інфраструктури Пивоварському суд призначив заставу майже 10 млн грн

Кошти треба внести не пізніше, ніж через 5 днів із дня обрання запобіжного заходу.

Ексміністру інфраструктури Пивоварському суд призначив заставу майже 10 млн грн
Фото: 24.ua

Слідчий суддя ВАКС 16 березня обрав запобіжний захід колишньому міністру інфраструктури України у вигляді застави в розмірі 9 997 900 грн.

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Підозрюваному інкримінують зловживанні владою та службовим становищем, які завдали державі понад $30 млн збитків.

За інформацією САП, суд визнав підозру обґрунтованою та частково задовольнив клопотання прокуратури.

Андрій Пивоварський має не пізніше, ніж через 5 днів із дня обрання запобіжного заходу внести кошти на відповідний рахунок ВАКС.

Також ексміністра зобов'язали прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи, виїзди за межі Києва та Київської області, а також утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі, свідками та іншими особами, указаними в ухвалі.

Строк дії обов’язків - до 16 травня.

Ухвалу суду захист може оскаржити до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили ексміністру інфраструктури і його колишньому першому заступнику про підозру в лютому.

Андрій Пивоварський у 2014-2016 роках займав пост міністра інфраструктури України, до цього працював у групі компаній "Континіум" і інвестиційної компанії Dragon Capital.

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