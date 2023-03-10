До 10 років ув’язнення отримав депутат-колаборант Запорізької обласної ради від "Опозиційного блоку".

Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

Торік у травні зловмисник погодився стати "головою військово-цивільної адміністрації м. Дніпрорудне", яке було окуповане росіянами.

"Про своє нове призначення псевдопосадовець повідомив жителям та підприємцям окупованого міста у відеозверненні через мережу Інтернет, у якому також закликав підтримати ворожу владу", - розповіли в прокуратурі.

Депутата визнали винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Крім позбавлення волі та конфіскації всього належного майна він також не має права обіймати певні посади в органах влади строком на 15 років.

Фото: Запорізька обласна прокуратура

Нагадаємо, днями двоє колишніх херсонських поліцейських отримали підозру за співпрацю з окупантами. А ось колаборантку з Херсонщини суд вирішив не відправляти до в’язниці.