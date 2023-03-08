Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Шахеди. Зламана стріла
Шахеди. Зламана стріла
На Донеччині загинув комбат 80-ї бригади Андрій Луканюк
На Донеччині загинув комбат 80-ї бригади Андрій Луканюк
​Україна повернула додому з російського полону 130 бійців
​Україна повернула додому з російського полону 130 бійців
У Міноборони назвали ім’я розстріляного росіянами українського воїна
У Міноборони назвали ім’я розстріляного росіянами українського воїна
Депутати пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
Депутати пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
ГоловнаПраво

Викрито учасника хакерської групи, яка завдала збитків компаніям з ЄС на 40 млн євро

Українець, який наразі мешкає у Німеччині, причетний до масштабних кібератак з використанням програми-вимагача DoppelPaymer.

Викрито учасника хакерської групи, яка завдала збитків компаніям з ЄС на 40 млн євро
Фото: g-ross.com.ua

Кіберполіція викрила учасника хакерської групи, причетної до завдання європейським компаніям 40 млн євро збитків.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

“Учасника угруповання встановили співробітники київського управління протидії кіберзлочинам спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції, працівниками Офісу Генерального прокурора та у співпраці з правоохоронцями Німеччини, Нідерландів, Федерального бюро розслідувань та за підтримки Європолу”, – йдеться у повідомленні. 

39-річний громадянин України, який наразі мешкає у Німеччині, причетний до масштабних кібератак з використанням програми-вимагача DoppelPaymer. Атаки цим вірусом стали можливими завдяки поширеному шкідливому програмному забезпеченню EMOTET.

Програму-вимагач розповсюджували різними каналами, зокрема через фішингові та спам-розсилки з прикріпленими документами, що містили шкідливий код – JavaScript або VBScript. 

Потрапивши на техніку, шкідлива програма криптувала дані, а за відновлення доступу зловмисники вимагали викуп.

Серед потерпілих – майже чотири десятки європейських компаній, об'єктів критичної інфраструктури і промисловості. Загальна сума збитків сягає 40 мільйонів євро. 

За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшук. Вилучено техніку, яка використовувалася у протиправній діяльності. Також обшуки відбулися у двох квартирах, які належать зловмиснику, у Києві та Харкові. 

Наразі німецькі правоохоронці встановлюють інших учасників угруповання. Слідчі дії тривають.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, 23 лютого виявили кібератаку на низку вебресурсів українських державних та місцевих органів влади, внаслідок якої було модифіковано вміст кількох сторінок.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також