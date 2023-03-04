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Щодо конфіскації суверенних активів РФ ще тривають дискусії, - Костін

Наразі існують міжвідомчі робочі групи в Україні, США, аналогічні є у Британії та ЄС.

Щодо конфіскації суверенних активів РФ ще тривають дискусії, - Костін
Фото: EPA/UPG

Виплата репарацій РФ для України є ланцюжком певних дій. На початку російські активи треба розшукати, а потім арештувати та по спеціальній процедурі передати постраждалим українцям.

Про це розповів генеральний прокурор України Андрій Костін, інформує РБК-Україна.

"Перше - розшук активів. Ця робота здебільшого вже проведена і вже зафіксовані активи суверенні, тобто ті, які належать російській державі. Це найбільша кількість активів. Також є активи фізичних і юридичних осіб, які належать російській державі, або тих, хто підтримує агресію. Другий крок - це арешт цих активів", - сказав генпрокурор.

Костін пояснив, що мова йде про активи, які заморожені. Це стосується і суверенних активів, і є певна кількість активів, які належать юридичним, або фізичним особам. Це є наслідком застосування санкційного механізму, тобто це пов'язані речі - розшук, накладання санкцій, арешт активів. За його словами, вони мають бути передані Україні в якості репарацій.

"Ми вже розуміємо, що все, що було заарештовано, його не вистачить на виплату репарацій постраждалим. Тому що, з моєї точки зору, головне, щоб ці репарації були виплачені саме тим, близькі яких були вбиті, яких піддавали тортурам, насильству, які є потерпілими від всіх воєнних злочинів. І також тим, хто втратив свою власність", - розповів Костін.

Генеральний прокурор додав, що жодна країна на початку війни не мала спеціального законодавства щодо конфіскації цих активів. А щодо конфіскації суверенних активів ще тривають дискусії. Наразі існують міжвідомчі робочі групи в Україні, США, аналогічні є у Британії та ЄС. Також наразі існує дискусія, яка передбачає створення міжнародного компенсаційного механізму. Якщо певні держави будуть мати наміри направити ці конфісковані кошти безпосередньо в Україну, це їхнє право.

Костін сказав, що здебільшого ці кошти наповнюватимуть Міжнародний компенсаційний фонд. Це фонд, в який будуть збиратися всі конфісковані кошти. А далі, через елемент, який поки називається "Міжнародна компенсаційна комісія", ці кошти будуть передаватися або постраждалим, або українським урядовим інституціям.

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Нагадаємо, що Міністерство юстиції України подало позов до ВАКС щодо застосування санкції у виді стягнення активів родини російського олігарха Аркадія Ротенберга та його партнерів у дохід держави.

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