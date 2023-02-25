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В Одесі викрили на хабарях начальника митної лабораторії

Посадовець налагодив механізм систематичного вимагання грошей з бізнесменів.

В Одесі викрили на хабарях начальника митної лабораторії

Служба безпеки викрила на корупції начальника одеського управління експертиз та досліджень спеціалізованої лабораторії Держмитслужби.

Про це повідомляє пресцентр СБУ. 

Посадовець налагодив механізм систематичного вимагання грошей з бізнесменів. За хабарі чиновник обіцяв імпортерам продовольчої продукції не створювати штучних перешкод під час досліджень якості іноземних товарів, які ввозяться в Україну. Крім цього, він «гарантував» підприємцям «прискорений» процес оформлення відповідної документації з позитивними висновками експертизи.

За кожне «позачергове» дослідження посадовець вимагав 300 дол. Щодня через митну лабораторію в Одесі проходили десятки представників комерційних структур, які переправляли іноземну продукцію в Україну. Співробітники СБУ задокументували численні факти одержання зловмисником неправомірної вигоди. 

Правоохоронці затримали фігуранта на робочому місці під час одержання чергового хабаря. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

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Нагадаємо, що поліцейські Львівщини викрили у хабарництві заступника голови однієї з громади області.

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