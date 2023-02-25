Служба безпеки викрила на корупції начальника одеського управління експертиз та досліджень спеціалізованої лабораторії Держмитслужби.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Посадовець налагодив механізм систематичного вимагання грошей з бізнесменів. За хабарі чиновник обіцяв імпортерам продовольчої продукції не створювати штучних перешкод під час досліджень якості іноземних товарів, які ввозяться в Україну. Крім цього, він «гарантував» підприємцям «прискорений» процес оформлення відповідної документації з позитивними висновками експертизи.

За кожне «позачергове» дослідження посадовець вимагав 300 дол. Щодня через митну лабораторію в Одесі проходили десятки представників комерційних структур, які переправляли іноземну продукцію в Україну. Співробітники СБУ задокументували численні факти одержання зловмисником неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали фігуранта на робочому місці під час одержання чергового хабаря. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, що поліцейські Львівщини викрили у хабарництві заступника голови однієї з громади області.