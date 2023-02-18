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На кордоні з Угорщиною затримали чоловіка, який перевозив понад 3 млн грн

Таку суму виявили під час перетину пункту пропуску «Тиса».

На кордоні з Угорщиною затримали чоловіка, який перевозив понад 3 млн грн
Фото: ДПСУ

На кордоні з Угорщиною затримали чоловіка із незадекларованою готівкою у 3 млн грн.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба. 

3 300 000 гривень віз в Україну 57-річний чоловік. Таку суму виявили прикордонники зі співробітниками митниці у пункті пропуску «Тиса» під час перевірки автомобіля. Ховав водій кошти у декількох сумках, порожнинах салону авто та у багажнику. Виявлені кошти вилучили. Обставини справи з’ясовуються.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

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Нагадаємо, що двох киян викрили на схемі незаконного перетину кордону, за що вони брали 5 тисяч доларів з людини.

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