Таку суму виявили під час перетину пункту пропуску «Тиса».

На кордоні з Угорщиною затримали чоловіка із незадекларованою готівкою у 3 млн грн.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

3 300 000 гривень віз в Україну 57-річний чоловік. Таку суму виявили прикордонники зі співробітниками митниці у пункті пропуску «Тиса» під час перевірки автомобіля. Ховав водій кошти у декількох сумках, порожнинах салону авто та у багажнику. Виявлені кошти вилучили. Обставини справи з’ясовуються.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що двох киян викрили на схемі незаконного перетину кордону, за що вони брали 5 тисяч доларів з людини.