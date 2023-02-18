На кордоні з Угорщиною затримали чоловіка із незадекларованою готівкою у 3 млн грн.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
3 300 000 гривень віз в Україну 57-річний чоловік. Таку суму виявили прикордонники зі співробітниками митниці у пункті пропуску «Тиса» під час перевірки автомобіля. Ховав водій кошти у декількох сумках, порожнинах салону авто та у багажнику. Виявлені кошти вилучили. Обставини справи з’ясовуються.
Нагадаємо, що двох киян викрили на схемі незаконного перетину кордону, за що вони брали 5 тисяч доларів з людини.