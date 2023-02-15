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Суди почали надсилати повістки через Viber

Якщо у користувача немає месенджера, то він отримає СМС.

Суди почали надсилати повістки через Viber
Фото: wikimedia.org

В Україні з 15 лютого суди отримали можливість розсилати повістки і виклики через месенджер Viber.

Про це повідомила Державна судова адміністрація України.

"З 15 лютого 2023 року на додачу до вже традиційних SMS-повідомлень реалізовано можливість надсилання повісток і викликів за допомогою месенджера Viber", - йдеться у повідомленні. 

За замовченням, система судового документообігу намагається відправити повістку через месенджер, в разі неможливості такої відправки, повістка відправляється як SMS. Ціль такого нововведення - економія бюджетних коштів.

"З 00:01 до 12:00 15 лютого на месенджер Viber доставлено 60% повісток – з тих, які за згодою учасників судового процесу направляються у вигляді електронних повідомлень. Завдяки цьому, за перші півдня роботи нового сервісу економія для судів (а значить, і для держбюджету) понад 5 тис. грн. або 42%. Якщо всі повістки, які сьогодні за півдня були доставлені у вигляді електронних повідомлень, направити регулярною поштою, то це би обійшлось бюджету у 23 рази дорожче, і замість 7 тис. грн. це б коштувало 160 тис. грн", - пояснили у судовій адміністрації. 

Нагадаємо, що в Україні замість довідки про реєстрацію місця проживання можна отримати витяг з застосунку "Дія".

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