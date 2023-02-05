Батьки можуть замовити у застосунку витяг про місце проживання дітей.

В Україні замість довідки про реєстрацію місця проживання можна отримати витяг з застосунку "Дія".

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Для того, щоб згенерувати витяг, потрібно зайти у застосунок "Дія", натиснути "Послуги", обрати пункт "Довідки та витяги", обрати "Витяг про місце проживання" та натиснути "Замовити витяг".

"Заяву буде опрацьовано протягом декількох хвилин, і, якщо інформація про людину міститься у реєстрі — витяг буде сформовано. Крім того, є можливість завантажити витяг на телефон у PDF-форматі впродовж 24 годин. Батьки можуть замовити у застосунку витяг про місце проживання своїх дітей", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що з 1 грудня українці можуть можуть оформити паспортні документи у польському місті Вроцлав.