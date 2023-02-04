Ультраправі республіканці Палати представників США виступили проти допомоги Україні
Ультраправі республіканці Палати представників США виступили проти допомоги Україні
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Арахамія анонсував нові чистки у парламенті: "Мінус два мандата" і назвав прізвища (оновлення)
Арахамія анонсував нові чистки у парламенті: "Мінус два мандата" і назвав прізвища (оновлення)
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
США надішлють Україні наземні бомби Boeing GPS, але їх зможуть доставити через місяці, – Bloomberg
США надішлють Україні наземні бомби Boeing GPS, але їх зможуть доставити через місяці, – Bloomberg
​Січень 2023-го. Клінч
​Січень 2023-го. Клінч
МВС розпочало формування штурмових бригад “Гвардія наступу”
МВС розпочало формування штурмових бригад “Гвардія наступу”
В уряді Німеччини підтвердили рішення продати Україні 88 танків Leopard 1 (оновлено)
В уряді Німеччини підтвердили рішення продати Україні 88 танків Leopard 1 (оновлено)
ГоловнаПраво

Скандальна Датій написала заяву на звільнення з податкової одразу після обшуків

Не виключено, що буде підозра про незаконне збагачення, кажуть джерела.

Скандальна Датій написала заяву на звільнення з податкової одразу після обшуків
Фото: Нацбанк

В.о. голови податкової інспекції Києва Оксана Датій написала заяву на звільнення.

Про це LB повідомили джерела з податкової служби. 

«Написала заяву одразу після обшуків. Не виключено, що буде підозра про незаконне збагачення. Не сумніваюся, що воно є. Однак насправді займалася мілкими справами, системного там нічого немає», - розповів співрозмовник, надавши заяву.

Фото: Lb.ua
 

Нагадаємо, що раніше нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк анонсував 9 лютого засідання «парламентської ТСК з економічної безпеки по кейсу нещодавніх обшуків у столичній податковій та можливих зловживань з ПДВ. Будуть запрошені представники Мінфіну, Податкової, ДБР, та інших держорганів. Також наші колеги, народні депутати», - написав він.

1 лютого співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки у керівництва київської податкової. Слідчі дії, зокрема, проходять у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також