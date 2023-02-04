Скандальна Датій написала заяву на звільнення з податкової одразу після обшуків

Не виключено, що буде підозра про незаконне збагачення, кажуть джерела.

В.о. голови податкової інспекції Києва Оксана Датій написала заяву на звільнення.

Про це LB повідомили джерела з податкової служби.

«Написала заяву одразу після обшуків. Не виключено, що буде підозра про незаконне збагачення. Не сумніваюся, що воно є. Однак насправді займалася мілкими справами, системного там нічого немає», - розповів співрозмовник, надавши заяву.

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, що раніше нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк анонсував 9 лютого засідання «парламентської ТСК з економічної безпеки по кейсу нещодавніх обшуків у столичній податковій та можливих зловживань з ПДВ. Будуть запрошені представники Мінфіну, Податкової, ДБР, та інших держорганів. Також наші колеги, народні депутати», - написав він.

1 лютого співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки у керівництва київської податкової. Слідчі дії, зокрема, проходять у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій.