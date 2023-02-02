Директору компанії, яка передала військовим неякісні бронежилети, повідомили про підозру

Розмір збитків державі оцінюють у майже 6,5 млн грн.

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру директору компанії, яка купила для військових неякісні бронежилети і завдала збитків державі на майже 6,5 млн грн.

Про це йдеться на сайті БЕБ.

Фірма уклала договір з обласним територіальним центром комплектації та соціальної підтримки на придбання амуніції, зокрема бронежилетів 4 класу захисту.

За інформацією БЕБ, 340 бронежилетів вилучили. Судова експертиза встановила, що вони за своїми технічними властивостями не відповідають вимогам.

"При здійсненні пострілів патронами 7,62х54 мм, з кулею ЛПС (57-Н-323с), з масою кулі 9,6 г, можливе пробиття наданих на дослідження виробів", - зазначили в бюро.

Директору компанії інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Йому загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, Офіс Генпрокурора повідомив про підозру ексзаступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку. Їх звинувачують, зокрема, у забезпеченні підрозділів ЗСУ неякісними бронежилетами у кількості 5700 шт.

Раніше шестеро службових осіб одного з державних підприємств Укроборонпрому отримали підозри в розтраті бюджетних коштів на загальну суму 5,4 млн грн. Зловмисники в березні 2022 року закупили неякісні товари військового призначення для ЗСУ.