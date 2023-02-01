За результатами обшуків будуть ухвалені процесуальні рішення.

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора повідомлено про підозру ряду посадовців.

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін, інформує пресцентр відомства.

"За результатами проведених сьогодні обшуків будуть ухвалені процесуальні рішення. Очікуємо і на кадрові висновки", - написав він.

Підозри оголошені:

Ексзаступнику Міністра оборони повідомлено про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. За даними слідства, він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, закупівель бронежилетів та інших речей для ЗСУ низької якості.

Колишньому в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони повідомлено про підозру за фактом розтрати коштів та перешкоджання законній діяльності ЗСУ — організовував закупівлю неякісних бронежилетів.

Діючому працівнику Міноборони повідомлено про підозру у заволодінні коштами та службовому підробленні — перебуваючи на посаді заступника директора підприємства ОПК, уклав фіктивний договір з іноземною компанією про проведення огляду, оцінки та технічного стану раніше відремонтованих 4 двигунів та 2 головних редукторів до авіатехніки.

Ексміністра енергетики підозрюють у службовій недбалості — укладав збиткові для держави угоди на користь олігарха.

В.о. першого заступника Голови Правління ПАТ «Укртатнафта» повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненому за попередньою змовою із головним бухгалтером. Їхні дії завдали державі мільйонних збитків.

Посадовця Одеської ОВА викрито на хабарі 40 000 дол. США за махінації з землею.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Офіс генпрокурора повідомив про підозру ексзаступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.

Працівники ДБР викрили керівницю податкової служби Києва Оксану Датій на багатомільйонних оборудках.