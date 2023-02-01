Семеро осіб отримали підозри у заволодінні будівлями Нацкінематеки на околиці Києва

Сімом особам повідомили про підозру в заволодінні будівлями держпідприємства "Національна кінематека України".

Про це йдеться на сайті Національного антикорупційного бюро.

Мова йде про 14 будівель та споруд на околиці Києва орієнтовною вартістю 42 млн грн.

Серед підозрюваних:

заступниця міністра культури України (2014-2019 рр.);

начальник управління Міністерства культури України (2017-2020 рр.);

перший заступник генерального директора Нацкінематеки (2016-2019 рр.);

арбітражний керуючий – керуючий санацією державного підприємства (2019-2020 рр.);

два організатори злочинної схеми – бенефіціарні власники низки ТОВ;

керівник ТОВ – покупець майнового комплексу Нацкінематеки.

"За версією слідства, упродовж 2016-2019 рр. організатори злочинної схеми розробили план, за яким під виглядом оздоровлення (санації) ДП "НКУ", яке перебувало в скрутному фінансовому становищі, планували заволодіти майном підприємства за безцінь. Для цього вони залучили посадовців Мінкультури й ДП "НКУ". Ті відповідно погодили незаконний план санації, і забезпечили перемогу в аукціоні з продажу майна наперед визначеної ТОВ, яка до того ж придбала будівлі за заниженою ціною", - розповіли в НАБУ.

Антикорупційні органи зібрали під час розслідування матеріали, які дали можливість Господарському суду Києва не визнати і скасувати результати аукціону з продажу майна Нацкінематеки. Згодом це рішення підтвердив і Верховний Суд, тож активи повернули державі.

Дії учасників злочину кваліфікували за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 з урахуванням ступеня співучасті.

Нагадаємо, у червні 2021 року Північний апеляційний господарський суд підтвердив законність рішення суду першої інстанції, який визнав недійсними результати аукціону з продажу майна Нацкінематеки.

У грудні того ж року Верховний Суд залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій щодо визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна держпідприємства.