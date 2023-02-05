Підприємця підозрюють в ухиленні від сплати 17 млн грн податків за операції з постачання газу

Директору товариства повідомили про підозру в ухиленні від сплати 17 млн грн податків за операції з поставки газу.

Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора.

За даними слідства, керівник приватного підприємства в змові з підконтрольними суб’єктами господарювання ухилився від сплати податку на додану вартість на суму понад 17 млн грн.

Впродовж 2018 року ним було здійснено поставки природного газу об’ємом 8 475 тис м куб вартістю понад 86 млн грн без відображення відповідних операцій у бухгалтерському та податковому обліку.

Досудове розслідування проводить Головне слідче управління Нацполіції, а оперативний супровід – СБУ.

Нагадаємо, СБУ викрила посадовців Адміністрації морпортів на розкраданні понад 90 млн грн. До оборудки причетні керівник філії держустанови у 2017-2018 роках і двоє його підлеглих.