Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
У Бахмуті загинув американський волонтер Піт Рід
У Бахмуті загинув американський волонтер Піт Рід
В Укренерго назвали причину великої аварії в Одесі
В Укренерго назвали причину великої аварії в Одесі
Україна повернула з полону 116 захисників
Україна повернула з полону 116 захисників
Скандальна Датій написала заяву на звільнення з податкової одразу після обшуків
Скандальна Датій написала заяву на звільнення з податкової одразу після обшуків
Секретаря Кіровоградської єпархії УПЦ МП відправили під цілодобовий домашній арешт
Секретаря Кіровоградської єпархії УПЦ МП відправили під цілодобовий домашній арешт
​Січень 2023-го. Клінч
​Січень 2023-го. Клінч
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
ГоловнаПраво

Підприємця підозрюють в ухиленні від сплати 17 млн грн податків за операції з постачання газу

Досудове розслідування проводить Головне слідче управління Нацполіції.

Підприємця підозрюють в ухиленні від сплати 17 млн грн податків за операції з постачання газу

Директору товариства повідомили про підозру в ухиленні від сплати 17 млн грн податків за операції з поставки газу.

Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора.

За даними слідства, керівник приватного підприємства в змові з підконтрольними суб’єктами господарювання ухилився від сплати податку на додану вартість на суму понад 17 млн грн.

Впродовж 2018 року ним було здійснено поставки природного газу об’ємом 8 475 тис м куб вартістю понад 86 млн грн без відображення відповідних операцій у бухгалтерському та податковому обліку.

Досудове розслідування проводить Головне слідче управління Нацполіції, а оперативний супровід – СБУ.

Нагадаємо, СБУ викрила посадовців Адміністрації морпортів на розкраданні понад 90 млн грн. До оборудки причетні керівник філії держустанови у 2017-2018 роках і двоє його підлеглих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також