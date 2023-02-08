​Мін'юст хоче через суд заборонити "Партію регіонів"

Міністерство юстиції України звернулося до суду, аби заборонити діяльність "Партії регіонів".

Як повідомляє рух ЧЕСНО, Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив заяву відомства про забезпечення позову.

Водночас Феміда заборонила банківським установам проводити видаткові операції за рахунками політичної партії, а органам держреєстрації прав на нерухоме майно вчиняти будь-які реєстраційні дії (йдеться про реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) щодо об’єктів нерухомого майна ПР та її регіональних організацій.

Крім цього, Головний сервісний центр МВС та його територіальні сервісні центри не можуть учиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію, перереєстрацію, відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) щодо транспортних засобів, які належать партії та її осередкам. А "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" позбавили права вчиняти будь-які дії щодо перереєстрації, анулювання знаків, які належать "Партії регіонів".

Також ухвалою Восьмого апеляційного адмінсуду було відкрито провадження за позовною заявою Мін'юсту до партії за участю Служби безпеки України про заборону діяльності ПР.

Нагадаємо, раніше за матеріалами СБУ повідомили про підозру колишньому народному депутату України (представнику Харківського осередку "Партії регіонів"), який публічно підтримав російську збройну агресію проти України.

Торік у вересні рішенням суду була остаточно заборонена діяльність проросійської політичної партії “Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ).