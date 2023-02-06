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В Одесі судитимуть зловмисників, які збували зброю і боєприпаси із зони бойових дій

Організував злочинну групу військовослужбовець однієї з військових частин.

В Одесі судитимуть зловмисників, які збували зброю і боєприпаси із зони бойових дій

В Одесі судитимуть двох співучасників злочинного угрупування, які збували зброю і боєприпаси із зони проведення бойових дій.

Про це повідомляє Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Слідств встановило, з лютого по серпень 2022 року зловмисники на чолі з організатором, військовослужбовцем однієї з військових частин, скоїли на території Одещини ряд умисних злочинів, пов’язаних з незаконним обігом вогнепальної зброї та бойових припасів. 

"Придбану у зоні проведення бойових дій та привласнену зброю і боєприпаси вони зберігали за місцем проживання одного із співучасників злочинного угрупування та у подальшому збували за грошову винагороду", - зазначили в прокуратурі.

Наприклад, торік у липні за 150 тис. грн затримані продали двом особам автомат Калашнікова "АКС-74", 2 магазини калібру 5,45х39мм та майже 1000 патронів різного калібру. 

Під час скоєння злочину організатора та двох учасників затримали правоохоронці. Зловмисникам повідомили про підозру і взяли під варту з можливістю внесення застави в розмірі 198 тис. гривень. Їм інкримінують привласнення вогнепальної зброї, носіння, зберігання, придбання, передачі бойових припасів, вибухових пристроїв, без передбаченого законом дозволу, вчиненого організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 КК України).

Під час обшуків, проведених у транспортному засобі, який використовували підозрювані, правоохоронці виявили та вилучили корпус ручної осколкової гранати РГД-5 та 30 патронів калібру 5,45х39 мм до автомату Калашникова.

Фото: Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону

Фото: Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону

Фото: Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону

Нагадаємо, раніше на Донеччині викрили схему збуту вогнепальної зброї, яку налагодили співробітники патрульної поліції.

СБУ завершила досудове розслідування справи високопосадовців МВС, які незаконно видавали дозволи на зброю.

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