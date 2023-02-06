В Одесі судитимуть двох співучасників злочинного угрупування, які збували зброю і боєприпаси із зони проведення бойових дій.

Про це повідомляє Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Слідств встановило, з лютого по серпень 2022 року зловмисники на чолі з організатором, військовослужбовцем однієї з військових частин, скоїли на території Одещини ряд умисних злочинів, пов’язаних з незаконним обігом вогнепальної зброї та бойових припасів.

"Придбану у зоні проведення бойових дій та привласнену зброю і боєприпаси вони зберігали за місцем проживання одного із співучасників злочинного угрупування та у подальшому збували за грошову винагороду", - зазначили в прокуратурі.

Наприклад, торік у липні за 150 тис. грн затримані продали двом особам автомат Калашнікова "АКС-74", 2 магазини калібру 5,45х39мм та майже 1000 патронів різного калібру.

Під час скоєння злочину організатора та двох учасників затримали правоохоронці. Зловмисникам повідомили про підозру і взяли під варту з можливістю внесення застави в розмірі 198 тис. гривень. Їм інкримінують привласнення вогнепальної зброї, носіння, зберігання, придбання, передачі бойових припасів, вибухових пристроїв, без передбаченого законом дозволу, вчиненого організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 КК України).

Під час обшуків, проведених у транспортному засобі, який використовували підозрювані, правоохоронці виявили та вилучили корпус ручної осколкової гранати РГД-5 та 30 патронів калібру 5,45х39 мм до автомату Калашникова.

Фото: Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону

Фото: Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону

Фото: Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону

Нагадаємо, раніше на Донеччині викрили схему збуту вогнепальної зброї, яку налагодили співробітники патрульної поліції.

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