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З Верховного Суду звільнилися дві судді

Відповідні рішення ухвалила Вища рада правосуддя.

З Верховного Суду звільнилися дві судді
Фото: Пресслужба Верховного Суду

Дві судді Верховного Суду пішли у відставку.

Про це повідомляє пресслужба ВС.

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21 лютого Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення у відставку судді Верховного Суду у Касаційному господарському суді Людмили Стратієнко та судді Касаційного кримінального суду у складі ВС Тетяну Шевченко.

Як ідеться на сайті установи, Стратієнко спершу працювала у Миронівському районному суді Київщини, тоді стала суддею Апеляційного суду м. Києва, опісля - суддею Вищого господарського суду України, а в листопаді 2017 року її призначили на посаду у Верховний Суд. 

Звільнена з посади судді Верховного Суду у Касаційному господарському суді Людмила Стратієнко
Фото: Пресслужба Верховного Суду
Звільнена з посади судді Верховного Суду у Касаційному господарському суді Людмила Стратієнко

Шевченко розпочала суддівську кар’єру 1986 року з посади народного судді Верхньодніпровського районного народного суду Дніпропетровщини. Тоді був Дніпропетровський обласний суд (згодом – Апеляційний суд Дніпропетровської області), а з 2006 року по 2010 рік вона стала суддею Верховного Суду України. Опісля її призначили суддею Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді.

Звільнена з посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Тетяна Шевченко
Фото: Пресслужба Верховного Суду
Звільнена з посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Тетяна Шевченко

Нагадаємо, торік Пленум Верховного Суду ухвалив рішення скоротити 330 посад і затвердив новий штатний розпис.

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