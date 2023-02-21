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На Чернігівщині російського військового засудили до 12 років позбавлення волі

Під час окупації села Терехівка Чернігівського району він спільно з іншими окупантами упродовж чотирьох днів силоміць утримував і катував пораненого цивільного в приміщенні магазину. 

На Чернігівщині російського військового засудили до 12 років позбавлення волі
Фото: ukrainepravo.com

На Чернігівщині військовослужбовця РФ засудили до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Чернігівській обласній прокуратурі.

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Його визнали винним у порушенні законів і звичаїв війни, пов’язаних із жорстоким поводженням з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 КК України). 

Фото: Чернігівська обласна прокуратура

Прокурор у суді довів, що 13 березня 2022 під час окупації села Терехівка Чернігівського району обвинувачений спільно з іншими військовими упродовж чотирьох днів силоміць утримував пораненого цивільного в приміщенні магазину. 

Як повідомили в прокуратурі, окупант постійно катував чоловіка, завдавав йому численних побоїв та ударів по тілу з інтервалами, які виключали можливість сну. Також потерпілого позбавили необхідної медичної допомоги, їжі та води.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Нагадаємо, судитимуть учасника ПВК “Вагнер”, якого захопили в полон на Донеччині.

Раніше російський військовий отримав підозру у справі про наказ розстріляти авто з цивільними на Київщині.

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