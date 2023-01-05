Російський військовий отримав підозру у справі про наказ розстріляти авто з цивільними на Київщині

У результаті його наказу 3 особи загинули на місці, ще 5 осіб, з яких 1 малолітня дитина, отримали поранення.

Українські правоохоронці повідомили про підозру командиру батальйону танкової бригади ЗС РФ, який наказав розстріляти авто з цивільними на Київщині.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України.

“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора командиру батальйону 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської Червонопрапорної, ордена Суворова бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, з 24 лютого по 31 березня 2022 року у період окупації ЗС РФ частини Київщини російський командир, перебуваючи з підлеглими військовослужбовцями на 27 км автодороги Київ - Чоп біля с. Мила Бучанського району неподалік автозаправних станцій UPG та «БРСМ», віддавав їм злочинні накази проти цивільного населення.

Зазначається, що 4 та 7 березня 2022 року, виконуючи такий наказ, підпорядковані командиру батальйону військовослужбовці ЗС РФ, особи яких на цей час встановлюються, з автоматичної стрілецької зброї розстріляли чотири легкові авто. У них перебувало 12 цивільних осіб, з них двоє малолітніх дітей, які намагались виїхати з окупації.

У результаті цього 3 особи загинули на місці, 5 осіб, з яких 1 малолітня дитина, отримали вогнепальні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Прилуцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо російського військового, котрий розстріляв на Чернігівщині автомобіль з родиною.