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Окупанти обстріляли Степногірськ і Оріхів на Запоріжжі

Пошкоджені будівлі, інформації про постраждалих немає.

Окупанти обстріляли Степногірськ і Оріхів на Запоріжжі
Фото: Олександр Старух у Telegram

Російські військові обстріляли міста Степногірськ і Оріхів Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Багатостраждальні міста Оріхів та Степногірськ знову під щільним артилерійським обстрілом ворога. Горять та руйнуються будівлі, нищиться наше культурне надбання”, – написав Старух.

Фото: Олександр Старух у Telegram

Очільник ОВА додав, що внаслідок вранішнього артобстрілу села Приморське у Степногірській територіальній громаді двоє людей загинули, ще три отримали поранення. Один загиблий і один поранений – працівники сільради, які їхали видавати дрова громадянам.

Фото: Олександр Старух у Telegram

 

Нагадаємо, окупанти заборонили виїжджати з населених пунктів на Запоріжжі без "перепусток". 

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