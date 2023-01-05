Пошкоджені будівлі, інформації про постраждалих немає.

Російські військові обстріляли міста Степногірськ і Оріхів Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Багатостраждальні міста Оріхів та Степногірськ знову під щільним артилерійським обстрілом ворога. Горять та руйнуються будівлі, нищиться наше культурне надбання”, – написав Старух.

Фото: Олександр Старух у Telegram

Очільник ОВА додав, що внаслідок вранішнього артобстрілу села Приморське у Степногірській територіальній громаді двоє людей загинули, ще три отримали поранення. Один загиблий і один поранений – працівники сільради, які їхали видавати дрова громадянам.

Фото: Олександр Старух у Telegram

Нагадаємо, окупанти заборонили виїжджати з населених пунктів на Запоріжжі без "перепусток".