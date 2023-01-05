Розосередження літаків після ударів по "Енгельсу" впливає на льотну спроможність бомбардувальників, – МО Британії

Після вибухів на аеродромі Енгельс росіяни розосередили літаки по різних місцях. Польоти з віддалених місць впливають на завдання ударів.

Зокрема, їх перекидання створює додаткове навантаження на технічне обслуговування та ще більше скорочує льотні години, доступні для застарілих російських літаків. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твіттер.

"27 грудня 2022 року секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Росія передислокувала важкі бомбардувальники Ту-95МС BEAR і середні бомбардувальники Ту-22М3 BACKFIRE на Далекий Схід Росії", – йдеться у звіті.

5 та 26 грудня 2022 року авіабаза Енгельс була обстріляна, кілька літаків пошкоджено. Росія, ймовірно, відповіла на ці інциденти загальним перекиданням літаків, особливо на аеродроми, розташовані далі від України.

"Дальна авіація все ще зможе обстрілювати Україну крилатими ракетами повітряного запуску, оскільки ця зброя має радіус дії 5000 км на додаток до дальності польоту бомбардувальників", – додали в міністерстві.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 January 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/cZdm0e6yvF — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 5, 2023

Нагадаємо, під час перших вибухів 5 грудня на аеродромі Енегельс були підірвані російські стратегічні бомбардувальники. З цієї бази злітають російські бомбардувальники, які завдають ракетних ударів по Україні. Того ж дня стався вибух на аеродромі в Рязані – поранень та опіків зазнали дев’ять осіб чергової зміни, з них троє загинули, знищено автомобіль-заправник, постраждав невідомий борт авіації.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що після вибухів на аеродромі Енгельс російські військові перебазували стратегічну авіацію на далекі аеродроми. Це збільшує тривалість підльоту під час ударів по Україні.