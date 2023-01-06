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Через зниження температури споживання електроенергії продовжує зростати, - "Укренерго"

Вчора через перевищення лімітів у більшості областей вводились аварійні відключення.

Через зниження температури споживання електроенергії продовжує зростати, - "Укренерго"
Фото: EPA/UPG

Станом на 11:00 6 січня споживання в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Зокрема, вчора, 5 січня, через перевищення лімітів у більшості областей вводились аварійні відключення.

Зазначається, що наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання. Вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке наразі енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої - Запорізької АЕС.

В компанії закликали українців розумно споживати електроенергію, користуватися енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання.

Нагадаємо, 4 січня Росія знову атакувала одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго. Цього разу ніхто з працівників не постраждав.

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