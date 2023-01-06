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Правоохоронці повідомили про підозру секретарю Кіровоградської єпархії УПЦ МП

Досудове розслідування здійснює Нацполіція за оперативного супроводу СБУ.

Правоохоронці повідомили про підозру секретарю Кіровоградської єпархії УПЦ МП
Ілюстративне фото

Правоохоронці повідомили про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті секретареві Кіровоградської єпархії УПЦ МП.

Про це повідомляє у Facebook Офісу генпрокурора.

“За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури секретарю Кіровоградської метрополії Української православної церкви повідомлено про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті (ч. 1 ст. 161 КК України)”, – уточнюється у повідомленні.

За даними слідства, він шукав російську літературу, яка містить публічні висловлювання, що мають ознаки розпалювання ворожнечі та ненависті, і планував розповсюджувати літературу серед вірян.

Нагадаємо, СБУ завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Рівненській областях.

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