Правоохоронці повідомили про підозру секретарю Кіровоградської єпархії УПЦ МП

Правоохоронці повідомили про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті секретареві Кіровоградської єпархії УПЦ МП.

Про це повідомляє у Facebook Офісу генпрокурора.

“За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури секретарю Кіровоградської метрополії Української православної церкви повідомлено про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті (ч. 1 ст. 161 КК України)”, – уточнюється у повідомленні.

За даними слідства, він шукав російську літературу, яка містить публічні висловлювання, що мають ознаки розпалювання ворожнечі та ненависті, і планував розповсюджувати літературу серед вірян.

Нагадаємо, СБУ завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Рівненській областях.