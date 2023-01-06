На території церкви на Херсонщині знайшли склади с майном російських окупантів.

Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Рівненській областях.

Про це СБУ повідомила у Telegram.

Згідно з повідомленням, на території церков виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, агітаційні листівки заборонених в Україні політичних партій і російську символіку.

У результаті слідчо-оперативних дій секретарю Кіровоградської єпархії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань).

Фото: СБУ у Telegram

Фото: СБУ у Telegram

Крім того, на території церкви Святого праведного Іоанна Кронштадського на Херсонщині виявлено колишні склади з майном окупаційних угруповань РФ.

Встановлено, що загарбники облаштували їх за сприяння настоятеля церкви протоієрея Анатолія Корнєва. Він налагодив контакт з керівництвом окупаційної адміністрації і був на прямому зв’язку з представниками ФСБ.

Фото: СБУ у Telegram

Фото: СБУ у Telegram

Під час звільнення Херсона клірик утік разом зі своїми російськими “кураторами” на лівий берег Дніпра.

У результаті обшуків у приміщеннях Свято-Троїцького Межирицького монастиря на Рівненщині виявлено пропагандистські матеріали громадського об’єднання, яке очолює підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук.

А в Дніпропетровській області співробітники СБУ запобігли спробі вивезення прокремлівської літератури з місцевої єпархії. При виїзді з території церкви правоохоронці зупинили автомобіль, з якого вилучили наклад брошур забороненої партії ОПЗЖ та інших антиукраїнських матеріалів.

Фото: СБУ у Telegram

Фото: СБУ у Telegram

Наразі всі виявлені докази направлено на експертизу. Після цього будуть вчинятися інші процесуальні дії, щоб притягнути винних до відповідальності.

“Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, більшість українців підтримують заборону УПЦ МП.