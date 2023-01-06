Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
Що подивитися у вихідні: серіали, які підкорили нас у 2022-му і які вийдуть у січні 2023-го
Що подивитися у вихідні: серіали, які підкорили нас у 2022-му і які вийдуть у січні 2023-го
​Полоненого окупанта привели в село на Чернігівщині, де його підрозділ жив протягом місяця
​Полоненого окупанта привели в село на Чернігівщині, де його підрозділ жив протягом місяця
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) агітаційні листівки об’єднання Медведчука і триколори

На території церкви на Херсонщині знайшли склади с майном російських окупантів.

СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) агітаційні листівки об’єднання Медведчука і триколори
Фото: СБУ у Telegram

Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Рівненській областях.

Про це СБУ повідомила у Telegram.

Згідно з повідомленням, на території церков виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, агітаційні листівки заборонених в Україні політичних партій і російську символіку.

У результаті слідчо-оперативних дій секретарю Кіровоградської єпархії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань).

Фото: СБУ у Telegram

Фото: СБУ у Telegram

Крім того, на території церкви Святого праведного Іоанна Кронштадського на Херсонщині виявлено колишні склади з майном окупаційних угруповань РФ.

Встановлено, що загарбники облаштували їх за сприяння настоятеля церкви протоієрея Анатолія Корнєва. Він налагодив контакт з керівництвом окупаційної адміністрації і був на прямому зв’язку з представниками ФСБ.

Фото: СБУ у Telegram

Фото: СБУ у Telegram

Під час звільнення Херсона клірик утік разом зі своїми російськими “кураторами” на лівий берег Дніпра.

У результаті обшуків у приміщеннях Свято-Троїцького Межирицького монастиря на Рівненщині виявлено пропагандистські матеріали громадського об’єднання, яке очолює підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук.

А в Дніпропетровській області співробітники СБУ запобігли спробі вивезення прокремлівської літератури з місцевої єпархії. При виїзді з території церкви правоохоронці зупинили автомобіль, з якого вилучили наклад брошур забороненої партії ОПЗЖ та інших антиукраїнських матеріалів.

Фото: СБУ у Telegram

Фото: СБУ у Telegram

Наразі всі виявлені докази направлено на експертизу. Після цього будуть вчинятися інші процесуальні дії, щоб притягнути винних до відповідальності.

“Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, більшість українців підтримують заборону УПЦ МП.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , , ,
Читайте також