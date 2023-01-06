Ми вже не говоримо про обʼєднання церков. Тільки про приєднання УПЦ МП до нас, до ПЦУ, – Епіфаній

УПЦ (МП) не має бажання розривати звʼязки з Російською православною церквою. На Соборі в Феофанії у травні вони оголосили себе "незалежними", але свій статут, з якого прибрали всі згадки про РПЦ, не опублікували – це було зроблено державними органами на запит мирянина.

Вони побажали тільки показати для суспільства, що розривають стосунки, але насправді за цією ширмою зберігається безпосередній зв'язок з Російською Православною Церквою, пояснив у інтервʼю LB.ua предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київській та всієї України Епіфаній.

"Щодо унормування цього статусу, слід зауважити, що в Україні вже є визнана українська автокефальна Православна Церква, яка була створена на Об'єднавчому Соборі чотири роки тому, 15 грудня 2018 року, який відбувся в стінах нашої древньої Святої Софії Київської. Тому це питання ми повинні зараз унормовувати всередині. Всі вони, як ви знаєте, отримали запрошення від Вселенського Патріарха взяти участь в Об'єднавчому Соборі. Але відмовились і з того часу автоматично втратили свій канонічний статус", – зазначив він.

Митрополит додав, що зараз немає митрополита київського, є митрополит Онуфрій в Києві. Канонічно він не є предстоятелем Української Православної Церкви, бо в Україні є вже визнана Православна Церква України, яка має свого очільника, він внесений в диптихи і поминається предстоятелями інших помісних Православних Церков.

"Тобто їм зараз потрібно спілкуватись з нами, бо без нашої участі вони не зможуть вирішити своє майбутнє. Навіть говорити про мирні грамоти недоречно, тому митрополит Онуфрій і не розсилав їх. Якщо він навіть зробить це – піде шляхом почесного патріарха Філарета. 30 років боролися проти нього, а зараз обирають той шлях, який ним вже пройдений протягом останніх трьох десятиліть. Виглядає трішки дивно. Як ми бачимо, митрополит Онуфрій не обирає цього шляху, а надалі опирається в основному на проросійський, я б сказав, електорат у своїй структурі, бо розуміє, що без нього, без підтримки проросійських вірян в УПЦ він не має свого майбутнього. І, звичайно, що в нього є, як ми бачимо, певний страх перед Москвою. Він реально бачить, що відбулося з митрополитом Філаретом, і, напевно, це для нього стає певною перепоною в ухваленні якогось відповідного рішення. Тому зараз залишається тільки вести діалог щодо приєднання до Православної Церкви України", – наголосив він.

Як відомо, 27 травня, через три місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, УПЦ (МП) заявила про ""повну самостійність і незалежність", а також висловила незгоду з позицією російського патріарха Кирила. Також вона "засудила війну" як порушення Божої заповіді.

Втім під час численних контррозвідувальних заходів на обʼєктах УПЦ (МП) у різних регіонах Служба безпеки України продовжує виявляти докази підтримки і війни проти українців, і наративів РПЦ.