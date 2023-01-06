Від «сутички з нацистами» до «ядерної світової війни»: 5 етапів, через які пройшла путінська пропаганда

За десять місяців повномасштабної війни з Україною кремлівська пропаганда змінювалася не один раз. Умовно її можна поділити на п’ять етапів. Перший із них (24 лютого – 15 березня) був розрахований на те, що “спецоперація з денацифікації” закінчиться приголомшливо швидко. Переважно росіяни розраховували на свої продажні еліти в Україні та на російськомовне населення. Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Фото: Карикатура Євгенії Олійник/ Радіо Свобода

Як зазначається, російська армія у той період описувалася як непереможна. Вона нібито чітко виконує завдання, а мирним з їх боку нічого не загрожує. А ось українська армія вже переходить на сторону Росії і допомагає знищувати окремих націоналістів.

Другий етап (16 березня – 9 травня) відзначився тим, що кремлівський режим збагнув, що зламати спротив українців буде на так вже й просто. І хоча “все за планом” йшло, цей план не всі знали, адже він “секретний”. Довелося виправдовуватися і за воєнні злочини російської армії - звинувачені, звісно, були українські військові. Також неодноразово пропагандисти наголошували, що найкращі частини ЗСУ вже були розбиті на Донбасі, тобто залишилося не так вже й довго.

Третій етап (10 травня – 12 вересня) змусив пропаганду знайти нового супротивника. Це був Захід, який чудово тренує українських військових. Крім того, почали поширюватися меседжі про те, що НАТО вже бере участь у війні, а удар Путіна 24 лютого був превентивним, бо Україна б напала першою. Аби заспокоїти Z-патріотів, їм говорили, що РФ непереможна, адже в найгіршому випадку вона може знищити своїх ворогів ядерною зброєю.

Четвертий етап (13 вересня – 1 грудня) був гірким для Кремля. Довелося оголосити мобілізацію, яку назвали “частковою” для заспокоєння, а Збройні сили України активно звільняли окуповані Росією території. Росіян закликали зібрати всі сили, оскільки це священна війна, яка очищає навіть зеків, яких масово мобілізують на війну. Тим паче, що наприкінці вересня було проведене так зване “приєднання чотирьох регіонів до Росії”, тобто тепер у цих регіонах треба захищатися. Для заспокоєння також підкреслювався “професіоналізм” військ Пригожина та здатність “генерала Армагедона” Суровікіна переломити ситуацію.

П’ятий етап (з 2 грудня) стає вже справжнім психозом. Там аргументи пропаганди стають не такими “залізними”. Росіян залякують тим, що на них всіх чекає Гаага, якщо не перемогти у війні. Ця війна буцімто є релігійною за святу Русь і проти самого Сатани. Путінський режим наполегливо продовжує переконати людей, що війна стосується всіх.

Увесь рік путінський план кидався від “звільнення українців від нацистів” до “знищимо весь світ у ядерній війні”. Як саме такі крайнощі можуть поєднуватися залишається тільки здогадуватися.