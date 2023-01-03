Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні

У час війни багато з непростих суспільних питань замовчуються. І це напевно абсолютно вірно, оскільки не варто давати ворогу додаткові аргументи для перемоги бодай в інформаційному просторі. Тим не менше, є переконання, що перемогти можна тільки з чистими руками і лише позбавившись від корупції хоча би у Збройних Силах України. Для цього у передвоєнний час було зроблено немало. І це справді очевидно, коли ми порівнюємо українські й російські аптечки, сухпаї, однострій.

Фото: ОПУ

Втім, як всі вже давно пересвідчились, подолати таке явище як корупція вкрай непросто. І часом «туман війни» мимоволі прикриває окремі корупційні правопорушення – під час активної фази війни елементарно не до цього. При тому такі явища не завжди достатньо прозорі. Так, окремі батальйони територіальної оборони частиною своїх бійців героїчно воюють, але більшістю несуть комфортну службу у відносно мирному Києві, отримують заробітну плату з надбавками за воєнний стан і відмовляються виїжджати на передову. Інші батальйони з квітня без ротацій перебувають на війні і понад чотири крайні місяці беруть участь у бойових діях. Така ситуація склалась і в 241-ій бригаді (ОБТО), де 130-ий батальйон багато місяців не виходить з «бойових». А окремі інші підрозділи, перебуваючи у Києві, відмовляються виїжджати у зону бойових дій.

Безперечно ця ситуація легко вирішується завдяки справедливому командуванню бригади і рівноправному ставленню до солдат. Тим не менше, з’ясовується, наче за Оруелом «деякі звірі рівніші» і керівництво 241-ої бригади не поспішає вирішувати питання. Таке нерівноправне ставлення до своїх солдатів, з точки зору солдатів батальйонів, яких не змінюють, до яких ставляться несправедливо, маніпулюючи перенумерацією рот і прикомандируванням окремих підрозділів до регулярних частин, закономірно пояснюється виключно корупцією в керівництві бригади.

На жаль, війна інколи не залишає часу провести справедливе розслідування, виправити помилки й подолати корупцію. І тільки тиск суспільства, яке в Україні, на відміну від нашого ворога, має значно вище значення, може допомогти. Відтак, давайте не замовчувати проблем, що існують у країні, проблем, що існують у Збройних Силах України, і окремих корупційних явищ, що досі існують у силах територіальної оборони ЗСУ, напевно не тільки у 241-й бригаді.

Разом переможемо! І звичайно все буде Україна!