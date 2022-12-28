Реформа місцевого оподаткування – шлях до відновлення України

Про те, чому важливо не зволікати зі змінами та долучити органи місцевого самоврядування до вдосконалення системи адміністрування місцевих податків – читайте нижче.

Після закінчення активної фази війни влада постане перед надскладним викликом – які рішення ухвалити, щоби процес відбудови України був швидким і безпомилковим. Одним із таких рішень має стати продовження реформи децентралізації. Зокрема, у контексті місцевих фінансів.

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Чому Україні потрібна фінансова децентралізація

За десять місяців повномасштабної війни українська економіка втратила сотні мільярдів доларів. Станом на початок літа втрати вже складали близько $350 мільярдів. За оцінками Кабінету Міністрів, до кінця 2022 року вони можуть сягнути $700 мільярдів.

Якщо ж говорити про прямі збитки, завдані Україні російським вторгненням, то вони дещо менші. Але також вимірюються у мільярдах доларів. За останніми підрахунками KSE Institute, станом на листопад руйнування, завдані інфраструктурі, складають майже $136 мільярдів. Найбільше пошкоджень зазнали житловий фонд, транспортна інфраструктура, об'єкти енергетики, заклади освіти та медицини.

Масштаб збитків відрізняється в кожній області. У прифронтових регіонах – більше руйнувань, а в тилових – збільшилася кількість жителів завдяки внутрішньо переміщених осіб, через що навантаження на регіони та її інфраструктуру також зросло. Руйнування житлового фонду в областях, де не відбувалися активні бойові дії, – відносно незначні. Натомість у Київській області вони оцінюються експертами у понад $8 мільярдів, а в Донецькій і Харківській областях – взагалі у $14,3 мільярдів та майже $16 мільярдів відповідно.

Суттєво різна ситуація з масштабами руйнувань і соціальними викликами у різних областях і населених пунктах вимагає виваженого підходу з розподілом та використанням бюджетних коштів, закладених на відновлювальні роботи. Найбільше про потреби громад знають місцеві органи влади. Вочевидь, саме на них, перш за все, ляже обов'язок займатися питаннями відбудови українських міст та сіл. А для того, щоби місцева влада могла стати головними модераторами реконструкції своїх громад, вона повинна отримати для цього достатні фінансові ресурси.

З початком впровадження реформи децентралізації громади все більше повинні розраховувати на власні надходження або на залучення коштів від грантових проєктів. За останні роки ситуація з наповненням місцевих бюджетів дещо покращилася. Однак вона досі далека від того, як виглядає структура розподілу податкових надходжень у країнах Євросоюзу. Так, частка місцевих податків у загальному обсязі дохідної частини бюджетів громад в Україні у середньому вдвічі менша, ніж в країнах ЄС (25% проти 45-60%). Тому надзвичайно важливо надати громадам більше ефективних інструментів для наповнення бюджету. Один із них – залучення органів місцевого самоврядування до адміністрування місцевих податків. Чому це важливо?

Візія реформи адміністрування місцевих податків

У майбутньому реалізація проєктів з відбудови значною мірою буде залежати від фінансової незалежності громад. Ініціативи з реконструкції об'єктів нерухомості та інфраструктури тим швидше та ефективніше можна буде втілювати в життя, чим меншою буде залежність громад від дотацій з державного бюджету та донорів.

Для цього органи місцевого самоврядування мають отримати можливість впливу на адміністрування місцевих податків – передовсім, майнових. Від такого рішення виграють як громади, так і центральна влада, першочергова відповідальність якої – зміцнення обороноздатності країни, а проблеми громад є для неї додатковим навантаженням.

Удосконалення системи адміністрування місцевих податків збільшить надходження до бюджетів громад. Громади максимально вмотивовані збільшити власну фінансову спроможність і при цьому між органами місцевого самоврядування та платниками податків мінімальна дистанція, тому більш активна роль інституту місцевого самоврядування у процесі адміністрування місцевих податків є логічним кроком. Додаткові кошти, які надходитимуть у місцеві бюджети, громади зможуть витратити на реалізацію інфраструктурних, соціальних та освітніх проєктів, які підвищать якість і рівень життя місцевих мешканців.

Держава також отримає користь від реформи оподаткування. Завдяки реформі зменшиться навантаження на державний бюджет. Крім того, держава позбудеться непродуктивних видатків на адміністрування місцевих податків. Сьогодні вони складають близько 1,5 мільярда гривень.

У грудні 2022 року Асоціація малих міст України разом з GR-компанією «Магонова і Партнери» та за підтримки Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» розпочали розробку законодавчих пропозицій щодо вдосконалення системи адміністрування місцевих податків.

Експерти вивчають українські практики адміністрування податків, досліджують відповідний міжнародний досвід та аналізують можливості його імплементації в Україні. АММУ має на меті розробити законодавчі пропозиції щодо збільшення ролі органів місцевого самоврядування у системі адміністрування місцевих податків.

Всі ідеї активно обговорюються з органами місцевого самоврядування та лідерами громад. За попередніми підрахунками, розроблені законодавчі ініціативи дозволять збільшити податкові надходження до місцевих бюджетів щонайменше на декілька сотень мільйонів гривень на рік.

Ухвалена після 2014 року реформа децентралізації показала свою ефективність, а тому її варто продовжити. У рамках розширення реформи децентралізації громади повинні отримати більше можливостей самостійно наповнювати місцеві бюджети. У реалізації відповідних реформаторських ідей зацікавлені центральна і місцеві влади, органи місцевого самоврядування, а також мешканці громад, які й стануть головними вигодоотримувачами.

Цю публікацію створено Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація малих міст України» в рамках грантового проєкту «Сприяння вдосконаленню місцевого податкового законодавства щодо адміністрування місцевих податків в цілях забезпечення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану та після нього», який став можливим завдяки Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) та щирій підтримці американського народу через Проєкт USAID «ГОВЕРЛА». Зміст цієї публікації не обов’язково відображає погляди USAID та Уряду США.