Видавництво Vivat: “Плануємо надрукувати щонайменше 400 книжок та відсвяткувати перемогу”

Коли наші працівники опинилися у відносній безпеці, з’явилися думки про евакуацію книг із харківського складу, перевезення серверів, відновлення Інтернет-продажів, організацію роботи команди на відстані. У травні видавництво почало оживати. Ми транспортували частину книг із Харкова до Рівного. Із львівського підвалу запрацював Інтернет-магазин. Нам вдалося надрукувати п’ять нових книжок із 40 запланованих. Це зовсім мало, але тоді цієї кількості було достатньо для того, щоб знайти опору і рухатися вперед.
Осінньо-зимові віялові вимкнення світла та блекаут наша команда зустріла стоїчно. Попри відсутність світла та зв’язку, люди працювали і працюють на повну. І саме це для мене є ключовим показником ефективності. Бо зараз живемо і працюємо в умовах постійних криз та змін, коли організація роботи потребує неабияких зусиль та ресурсу.
Серед численних проблем, які нам підкинув 2022 рік, найбільш серйозною для книговидавничої сфери став дефіцит паперу в Україні та Європі. І як результат – його подорожчання. Відключення світла, зниження курсу національної валюти, підняття цін на послуги в контексті паперової проблеми призвело до подорожчання вартості книги на 60%. Тому зараз ми вручну знижуємо вартість книг, щоб люди могли їх купувати та читати. Бо, по-перше, коли зникає Інтернет, з’являється бажання щось почитати. По-друге, художні історії чудово відволікають від жахливих новин. І по-третє, книги - найдоступніший інструмент самоосвіти, зокрема, й для вивчення або вдосконалення української мови.
До початку війни книговидавничий ринок України процвітав, бо багато людей витратили “ковідну” тисячу гривень на книги. Їх купували так багато і так швидко, що ми не встигали додруковувати бестселери. Ця президентська ініціатива - одна із небагатьох ініціатив, яка стала реальною і суттєвою допомогою книжковій галузі. Сподіваємося, наступного року до Законів України «Про видавничу справу» та «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» внесуть довгоочікувані зміни. Тоді разом із паспортом громадянина України чотирнадцятирічні українці та українки отримуватимуть сертифікат на придбання україномовних книг у видавців, які відповідають вимогам, прописаних у законі.
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А ще для того, щоб зробити книжку доступною для кожного українця, ми видаємо електронні книги та плануємо наступного року видавати аудіокниги – хоча б 40-50 аудіокниг. З цією метою зараз купуємо права не лише на паперовий варіант книги, а й на цифровий контент. За моїми спостереженнями, попит на електронні та аудіокниги найближчі п’ять років зростатиме. Порівняно з минулим роком, ринок електронної книги в Україні виріс на рекордні 100%. І це пов’язано перш за все з війною. Електронні книги легко транспортувати в необмеженій кількості куди завгодно і коли завгодно.
Всупереч усім викликам та обставинам, ми завершуємо рік зі збільшеним загальним накладом. Порівняно з минулим роком він зріс на 9%:
● випустили 350 тайтлів, що лише на 8% менше, ніж у попередньому році.
● відкрили у Києві книгарню, яку в день відкриття відвідало близько 1200 людей;
● продали 39 тайтли у 14 країн, 95 тайтлів придбали;
● видали низку книг про російсько-українську війну, а ще більше запланували на 2023 рік. Серед них обов'язково буде біографія Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, “Вторгнення” британського журналіста Ніка Хардінга, щоденник 12-річної харків’янки Єви Скалецької, “Словник війни” Остапа Сливинського та багато інших;
● збільшили продажі у сегменті художньої літератури;
● побували на масштабній книжковій виставці у Франкфурті, де представили свої книги.
Інтерес до української книжки за цей рік суттєво виріс. Завдяки цьому ми продали за кордон більше прав, ніж у минулому;
● втратили лише 10% працівників.
Це небагато, якщо враховувати, в яких умовах ми живемо і працюємо. Але, щиро кажучи, втрата кожного працівника – це мій особистий біль. Адже знайти нову людину, передати їй обов’язки та познайомити з командою в онлайн-режимі, нелегко. Частина людей знаходить роботу за кордоном, про що каже прямо. І я розумію, що хтось із них в Україну, можливо, вже ніколи й не повернеться. І це прикро, бо люди в нас надзвичайно працелюбні, розумні й талановиті.
Попри всі виклики, з якими нам довелося зіштовхнутися цьогоріч, наступного року плануємо відкривати нові книгарні, виходити на нові міжнародні ринки, надрукувати щонайменше 400 нових книг та відсвяткувати перемогу.