Видавництво Vivat: “Плануємо надрукувати щонайменше 400 книжок та відсвяткувати перемогу”

Рік, що минає, був для нас складним і непередбачуваним, як ніколи. Насамперед тому, що Vivat – харківське видавництво. Повномасштабна війна за лічені тижні розкидала нас по різних містах України та світу. Офіс, який був нашою другою домівкою, харківська книгарня та книжковий склад зачинилися. Друкарня зупинилася. Ми втратили найцінніше – дім, колег, що за роки роботи стали друзями, та можливість працювати.

Фото: kmr.gov.ua

Коли наші працівники опинилися у відносній безпеці, з’явилися думки про евакуацію книг із харківського складу, перевезення серверів, відновлення Інтернет-продажів, організацію роботи команди на відстані. У травні видавництво почало оживати. Ми транспортували частину книг із Харкова до Рівного. Із львівського підвалу запрацював Інтернет-магазин. Нам вдалося надрукувати п’ять нових книжок із 40 запланованих. Це зовсім мало, але тоді цієї кількості було достатньо для того, щоб знайти опору і рухатися вперед.

Осінньо-зимові віялові вимкнення світла та блекаут наша команда зустріла стоїчно. Попри відсутність світла та зв’язку, люди працювали і працюють на повну. І саме це для мене є ключовим показником ефективності. Бо зараз живемо і працюємо в умовах постійних криз та змін, коли організація роботи потребує неабияких зусиль та ресурсу.

Серед численних проблем, які нам підкинув 2022 рік, найбільш серйозною для книговидавничої сфери став дефіцит паперу в Україні та Європі. І як результат – його подорожчання. Відключення світла, зниження курсу національної валюти, підняття цін на послуги в контексті паперової проблеми призвело до подорожчання вартості книги на 60%. Тому зараз ми вручну знижуємо вартість книг, щоб люди могли їх купувати та читати. Бо, по-перше, коли зникає Інтернет, з’являється бажання щось почитати. По-друге, художні історії чудово відволікають від жахливих новин. І по-третє, книги - найдоступніший інструмент самоосвіти, зокрема, й для вивчення або вдосконалення української мови.

До початку війни книговидавничий ринок України процвітав, бо багато людей витратили “ковідну” тисячу гривень на книги. Їх купували так багато і так швидко, що ми не встигали додруковувати бестселери. Ця президентська ініціатива - одна із небагатьох ініціатив, яка стала реальною і суттєвою допомогою книжковій галузі. Сподіваємося, наступного року до Законів України «Про видавничу справу» та «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» внесуть довгоочікувані зміни. Тоді разом із паспортом громадянина України чотирнадцятирічні українці та українки отримуватимуть сертифікат на придбання україномовних книг у видавців, які відповідають вимогам, прописаних у законі.

А ще для того, щоб зробити книжку доступною для кожного українця, ми видаємо електронні книги та плануємо наступного року видавати аудіокниги – хоча б 40-50 аудіокниг. З цією метою зараз купуємо права не лише на паперовий варіант книги, а й на цифровий контент. За моїми спостереженнями, попит на електронні та аудіокниги найближчі п’ять років зростатиме. Порівняно з минулим роком, ринок електронної книги в Україні виріс на рекордні 100%. І це пов’язано перш за все з війною. Електронні книги легко транспортувати в необмеженій кількості куди завгодно і коли завгодно.

Всупереч усім викликам та обставинам, ми завершуємо рік зі збільшеним загальним накладом. Порівняно з минулим роком він зріс на 9%:

● випустили 350 тайтлів, що лише на 8% менше, ніж у попередньому році.

● відкрили у Києві книгарню, яку в день відкриття відвідало близько 1200 людей;

● продали 39 тайтли у 14 країн, 95 тайтлів придбали;

● видали низку книг про російсько-українську війну, а ще більше запланували на 2023 рік. Серед них обов'язково буде біографія Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, “Вторгнення” британського журналіста Ніка Хардінга, щоденник 12-річної харків’янки Єви Скалецької, “Словник війни” Остапа Сливинського та багато інших;

● збільшили продажі у сегменті художньої літератури;

● побували на масштабній книжковій виставці у Франкфурті, де представили свої книги.

Інтерес до української книжки за цей рік суттєво виріс. Завдяки цьому ми продали за кордон більше прав, ніж у минулому;

● втратили лише 10% працівників.

Це небагато, якщо враховувати, в яких умовах ми живемо і працюємо. Але, щиро кажучи, втрата кожного працівника – це мій особистий біль. Адже знайти нову людину, передати їй обов’язки та познайомити з командою в онлайн-режимі, нелегко. Частина людей знаходить роботу за кордоном, про що каже прямо. І я розумію, що хтось із них в Україну, можливо, вже ніколи й не повернеться. І це прикро, бо люди в нас надзвичайно працелюбні, розумні й талановиті.

Попри всі виклики, з якими нам довелося зіштовхнутися цьогоріч, наступного року плануємо відкривати нові книгарні, виходити на нові міжнародні ринки, надрукувати щонайменше 400 нових книг та відсвяткувати перемогу.