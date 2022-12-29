Кремль запускає пропаганду для одеситів: головні маніпуляції та фейки

Російська пропаганда наполегливо намагається залякувати мешканців Одеси та створювати серед них антиукраїнські настрої. Для цього щодня з’являються нові кремлівські наративи. Переважно їх публікують телеграм-канали, які видають себе за одеські. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що нова страшилка пов’язана з тим, що в Одесі начебто працює справжній бізнес зі збору біоматеріалу в загиблих військовослужбовців. Його нібито пересилають у Львів, а тіла спалюють. Крім того, ці ж канали часто публікують дописи про те, що в Одесі мають місце “облави” та “переховування” від мобілізації.

На темі світла пропагандисти маніпулюють ще частіше. Зокрема, вони пишуть про суцільну катастрофу, як місто гине без світла і зв’язку і як все погано. Вони підкреслюють безпорадність влади та некомпетентність ДТЕК, а також часто пишуть, що електроенергія продається на Захід. Обстріли демонструються як відповідь на дії України.

Для налаштування одеситів проти влади ці “медіа” роблять випади проти окремих осіб. Найчастіше під їх удари попадають міський голова Одеси, керівник військово-цивільної адміністрації, її речник, а також президент України та перша леді. Їх улюблена тема - це створення “зради”, де нібито містяни звертаються до представників влади з різноманітними скаргами.

Патріотизм одеситів нерідко висміюється. Зокрема, автори каналів пишуть про утиски російської мови та про те, що є нібито більш цінні регіони, як наприклад, Київський або Львівський. Вони використовують зневажливу лексику, на кшталт, “мразі”, “свині”, “упирі” тощо.

Ще пропагандисти часто розповсюджують чутки, нібито десь почуті історії, які дискредитують українських захисників. Зокрема, нещодавно опублікували “легенду” про те, як в селі Одеської області добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ) на блокпості посварилися між собою, а потім увірвалися на підстанцію, внаслідок чого населений пункт залишився без електроенергії.

Пізніше було з’ясовано, що ніяких ДФТГ на блокпостів у цьому селі немає. Історія було суцільною брехнею від початку і до кінця.

Про “бунти” одеситів також часто пишуть проросійські телеграм-канали. Вони часто підбурюють людей на перекриття доріг тощо. Проте, якщо вони не ведуться на маніпуляції, то пропагандисти ображено називають їх “терпілами”.

“Путінські спецслужби намагаються використати тему любові одеситів до свого міста, регіонального патріотизму для провокування антиукраїнських настроїв, щоб спробувати створити собі 5-у колону”, – пояснив керівник Центру стратегічних комунікацій Ігор Соловей.