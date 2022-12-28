Лісова галузь знову з рекордом. Як з наступним роком?

На долю України цього року випали неймовірно важкі випробування. Але українці вистояли. Вистояла, не зламалась, продовжила працювати й українська лісова галузь. Хоча це було дуже і дуже не просто.

Фото: president.gov.ua

Якщо порівнювати з 2021 роком, попит на українські лісоматеріали суттєво скоротився. Війна майже зупинила будівництво в середині країни. Блокада чорноморських портів призвела до закриття азійських ринків для українського експорту: логістика лісоматеріалів в Азію іншими каналами виявилась нерентабельною. Не врятував наших експортерів і ринок країн ЄС, внаслідок рецесії перенасичений власною продукцією. У другій половині року до усіх інших проблем додались тривалі відключення електроенергії, що негативно вплинуло на роботу більшості переробних підприємств.

Як наслідок, в Україні 2022 року середньозважені біржові ціни на кругляк сосни впали на понад 20%. Водночас собівартість заготівлі суттєво зросла. Лише паливо подорожчало вдвічі.

Нам довелось проводити дуже гнучку політику, постійно перебувати у діалозі з бізнесом. Мало хто помітив, але цього року не лише необроблена деревина, але й пиломатеріали вперше почали продаватись через відкриті аукціони! Ми повністю відмовились від практики прямих договорів. Як результат, вдалось втримати баланс: були зменшені, але збережені на прийнятному рівні рентабельність та об’єми заготівлі, а ринок і українські переробники забезпечені доступною сировиною.

За підсумками року галузь вийшла на рекордний фінансовий результат. Дохід від реалізації продукції 2022 року зріс майже на 700 млн грн - з 22,8 млрд до 23,5 млрд грн. Сумарний прибуток наших підприємств перевершив показник минулого року на 300 млн грн і склав 1,3 млрд грн. На 600 млн грн – з 8,9 млрд грн до 9,5 млрд грн - збільшилась сума сплачених податків та зборів. Майже до 20 тис. грн зросла середня зарплата наших працівників.

Врахуйте, що величезні ресурси лісова галузь направила на підтримку Сил оборони України. Нашим захисникам було передано понад 700 одиниць автотранспорту (ще 350 знищено або залишилось на окупованих територіях). Допомога ЗСУ – пальне, лісоматеріали, дрова - перевищила 1 млрд грн.

А ще реалізовані рекордні 3 млн м3 дров для населення, що для наших підприємств є, скоріше, одним з напрямів соціальної підтримки, аніж бізнесом. Адже рентабельність реалізації обмежена адміністративно і складає лише декілька процентів.

Збережена діяльність з охорони і відтворення державного мисливського фонду. Хоча полювання на усій території України з початку війни заборонено, відповідно, кошти від користувачів мисливських угідь не надходять.

Навіть під час війни ми не зупинили капіталовкладення, які перевищили 800 млн грн. Основний пріоритет – запобігання виникненню і гасіння лісових пожеж. Закуплені спостережні вежі з відеонаглядом, пожежні автомобілі та модулі, 188 автомобілів підвищеної прохідності для патрулювання, 165 тракторів, 12 одиниць спеціалізованої техніки (екскаватори, грейдери тощо), необхідні для здійснення протипожежних заходів, будівництва лісових доріг тощо.

Не були зупинені й інновації. Вперше в Україні ультрасучасною технікою може бути забезпечений увесь технологічний цикл - від створення садивного матеріалу до заготівлі! Зокрема, цього року придбані дві перші інноваційні лісосадильні машини, три харвестери, форвардер, два скідери. Звісно, поки що в одиничній кількості, але ми напрацьовуємо досвід, навчаємо людей, визначаємо найефективніші економічні моделі для масштабування програми закупівлі нової техніки у майбутньому. Відкрито два нових центри по вирощуванню садивного матеріалу із закритою кореневою системою. Ще чотири вже на фінішній прямій.

Ми активно включились у протидію енергетичній кризі. Придбано три потужні лінії з виготовлення технологічної тріски та п’ять дровокольних комплексів.

Що наступного року? Звісно, все залежить від розвитку ситуації на фронті, відкриття портів, початку програми великої відбудови. Але ми опрацьовуємо будь-які сценарії.

Вже зрозуміло, що у першій половині 2023 року ситуація для лісової галузі буде, можливо, ще складнішою. У спадок від окупантів нам залишились сотні тисяч гектарів замінованих лісів, майже повністю знищені господарчі комплекси.

Це колосальний ризик виникнення масштабних лісових пожеж, протидіяти яким вкрай важко, адже пожежні бригади не можуть дістатись до лісу та локалізувати вогонь. 2022 рік нам вдалось пройти відносно стабільно: попри бойові дії, площа пожеж була значно менше, аніж, наприклад, 2020 року. Це наслідок величезної роботи, проведеної лісівниками 2021 року, та доволі сприятливої погоди (рекордна спека, що влітку випалила європейські ліси, оминула більшість території України). Як запобігти великій біді наступного року? Будемо вимушені перекидати техніку, людей, кошти на деокуповані території та починати майже з нуля будувати систему протипожежної безпеки.

Потрібні також значні кошти на закупівлю нової сучасної техніки. Це єдина можливість зменшити собівартість заготівлі. Потрібні інвестиції у диджиталізацію, запровадження сучасних онлайн-технологій моніторингу за обігом деревини від заготівлі до логістики. Можна скільки завгодно обговорювати боротьбу зі зловживаннями на різних депутатських комісіях, але інакше, аніж користуючись сучасними технологіями, не запровадити систему якісного контролю, що майже повністю виключає «людський фактор». Цей шлях вже пройшли наші друзі та партнери з країн Балтії та Польщі.

А ще потрібно завершити кампанію з оформлення земель постійного користування лісового фонду. Що також потребує чималих коштів.

Таких «потрібно» можу перелічити ще з десяток. Цього року ми вперше отримали погодження на приєднання 20 тис. гектарів самосійних лісів. Це велика робота, яка знову ж таки потребує не лише зусиль, але й залучення спеціалістів, часу, коштів.

Звідки взяти, як знайти інвестиції? Покладаємо велику надію на новоутворене ДП «Ліси України». Потужна державна компанія з міжнародними стандартами управління - це можливість прямого діалогу з міжнародними донорами. «Ліси України» вже приєднались до Європейської асоціації державних лісів EUSTAFOR, це перший крок до міжнародного визнання та налагодження співпраці. Тому 2023 рік може стати вирішальним не лише для України в цілому, але й для лісової галузі зокрема. Буде надзвичайно складно, але ми можемо здійснити якісний ривок у розвитку, про який раніше лише мріяли.