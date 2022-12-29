Харчування в Україні та за кордоном: скільки коштує набір основних продуктів харчування та місячний раціон українців

При тому, що і Європейський союз загалом, і кожна з країн Європи зокрема продовжують надавати всебічну підтримку українським громадянам, надаючи доступ до житла, ринку праці, медичних послуг, освіти, а також соціальну допомогу у вигляді виплат, передбачається, що після певного періоду перебування в країнах ЄС українці почнуть забезпечувати себе самостійно.

Сьогодні, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), кількість українців, офіційно зареєстрованих для отримання тимчасового захисту в країнах Європи, сягає майже 4,8 млн осіб.

Так, наприклад, у Польщі, де влітку цього року вже припинили виплачувати допомогу на харчування та проживання українців у розмірі 40 злотих на день , прийняли рішення, що починаючи з 1 лютого 2023 року, тимчасово переміщені особи (ТПО) повинні покривати 50% витрат на проживання в центрах колективного розміщення, а з 1 травня 2023 року, перебуваючи у Польщі понад 180 днів, – 75% цих витрат.

Подібне спонукання зайнятості та самозабезпечення спостерігається і в Чехії, де, віднедавна, українці можуть претендувати або на соціальні виплати, або на допомогу від держави – безкоштовне житло, харчування та гігієнічні засоби. При цьому, допомогу у розмірі 5 тисяч чеських крон українці зможуть отримувати протягом певного періоду після реєстрації, лише довівши статус безробітного.

Оптимізація допомоги відбулася і в Болгарії, де з 1 червня соціальні виплати на житло і харчування були скорочені з 40 до 15 левів на добу.

І хоча серед країн, які люб’язно прихистили в себе українців, є й такі, які планують збільшити підтримку тимчасових переселенців, наприклад Німеччина, де з 2023 року ТПО виплачуватимуть приблизно на 50 євро більше, умови доступу до отримання соціальних виплат, безкоштовного житла та медичного обслуговування стають все жорсткішими, а вимоги до претендентів на допомогу – суворішими.

Адже суть тимчасового захисту полягає не стільки в утриманні українців, скільки в наданні першочергової допомоги для максимально комфортної інтеграції їх в нові суспільства, їхньої адаптації до роботи/навчання й отримання фінансової незалежності.

З огляду на це, в аналітичному центрі «Європа Без Бар’єрів» з’ясували скільки коштуватиме українцям прогодувати себе самотужки і наскільки дорожчим є харчування в Європейських країнах у порівнянні з Україною. Дослідження включало аналіз вартості ідентичних за змістом і ваговою структурою наборів продуктів та розрахунок орієнтованої середньомісячної вартості «продовольчого кошику» – набору їжі, що характеризує типовий рівень і структуру місячного харчування однієї працездатної людини в Україні та країнах Східної та Західної Європи.

Раціон українців: що і в якому обсязі споживають українські громадяни

В основу аналізу та розрахунку було покладено набір продуктів харчування для працездатного населення, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №780 .

Згідно з запропонованим Урядом набором, працездатні українці протягом року споживають орієнтовно 44 кг м’яса, птиці та сала, 13 кг свіжої, мороженої та соленої риби, понад 7 кілограмів різних круп, близько 4 кг макаронних виробів, майже 2 кг бобових, 95 кг картоплі і майже стільки ж інших овочів, у тому числі солених і квашених, а також близько 60 кг різних фруктів та ягід, що в сукупності становить обсяг споживання різноманітної їжі понад 650 кг на рік і майже 55 кг на місяць (Таблиця 1).

13 магазинів двох торговельних мереж у 10 країнах світу: з якими країнами порівнювали Україну

Предметом дослідження став асортимент 2 найрозгалуженіших торговельних мереж Європи та СНД, які працюють у тому числі в Україні: французької корпорації Auchan/Alcampo, що спеціалізується на роздрібній торгівлі і має магазини в 12 країнах світу , та одного з найбільших операторів дрібнооптових мереж Metro/Macro Cash&Carry, магазини якої представлені в 23 країнах світу .

І якщо товари європейських магазинів Auchan/Alcampo і ціни на них розміщені на веб-сайтах цих магазинів в загальному доступі, продукція мережі Metro/Macro Cash&Carry і ціни на неї є доступними онлайн тільки в 6 країнах, у той час як в більшості країн, де знаходяться представництва мережі, а саме: Польщі, Угорщині, Словаччині, Чехії, Франції, Італії, Австрії та Португалії, веб-доступ до інформації про асортимент надається виключно представниками малого та середнього бізнесу, які є клієнтами мережі і мають відповідні картки.

Відтак протягом першої половини грудня 2022 року аналітики ЄББ зафіксували ціни на ідентичні позиції основних груп товарів 13 магазинів 2 торговельних мереж в 10 країнах світу (Таблиця 2).

Аналіз вартості наборів продуктів харчування: що і скільки коштує в Україні та країнах Європи

В ході дослідження аналітичною групою було зафіксовано ціни на 494 товари в 12 категоріях: «Хлібопродукти», «Макаронні вироби», «Крупи», «Бобові», «Овочі», «Фрукти», «Бакалія», «М’ясо», «Птиця», «Риба», «Молочні продукти та яйця», «Гарячі напої» (Додаток 1, Додаток 2).

Для максимально об’єктивного порівняння вартості аналітиками були взяті ціни на продукцію однієї торговельної марки або найменші за ціною в продуктовій лінійці різних виробників, проте в орієнтовно однаковому ціновому сегменті з урахуванням податку на додану вартість і запропонованих знижок.

Такий підхід дозволив не лише вирахувати приблизну вартість однакового за змістом та ваговою структурою набору продовольчих товарів в Україні та країнах Європи і сформувати рейтинг країн за доступністю харчування, а й з’ясувати, продукція якого з супермаркетів є дешевшою (Таблиця 3, Додаток 3).

За результатами проведеного дослідження країною з найменшою вартістю харчування стала Україна, де сума витрат на набір продуктів, до складу якого увійшло 38 позицій з 12 категорій, в залежності від супермаркету становить 4,1 (Auchan) та 4,3 (Metro) тисяч гривень. Друге місце за результатами моніторингу цін на товари Auchan/Alcampo посіла Польща, а порівнянням вартості продукції Metro/Macro Cash&Carry – Румунія. Вартість орієнтовно однакових наборів харчів в цих магазинах становить 4,7 та 4,4 тисяч гривень, що дорожче за пропозиції аналогічних українських супермаркетів на 14,4% та 1,7% – відповідно.

Середньо доступними, тобто такими які відрізняються від українських показників до 50%, виявилися супермаркети Болгарії, Португалії та Угорщини, де вартість аналогічної сукупності товарів становила 5,5, 5,8 і 5,95 тисяч гривень.

Найдорожчими ж виявилися супермаркети Німеччини, Франції та Нідерландів, де вартість продуктового набору сягала 6,1, 6,3 та 6,7 тисяч гривень, що в півтора та більше рази вище вартості аналогічного набору продуктів в Україні.

Цікаво, що в Іспанії в залежності від магазину, де здійснюються закупівлі, різниця у загальній вартості покупок може сягати понад тисячу гривень. Так сума витрат у магазинах Macro Cash&Carry становитиме 5,5 тисяч гривень, у той час як аналогічний набір продуктів в Alcampo коштуватиме вже 6,7 тисяч грн.

Подібна ситуація спостерігається й у Румунії, де сукупність тих самих продуктів в магазинах торгівельної мережі Auchan коштує понад 5 тисяч гривень, у той час як в магазинах мережі Metro – 4,4 тисячі грн.

Водночас з тим в Україні магазини Auchan пропонують ціни вигідніші за Metro, і продуктовий набір тут коштуватиме на 5% дешевше – 4100 проти 4293.

Нюанси: цікаве в дослідженні

З огляду на відмінності в структурі та культурі харчування жителів різних країн, в ході дослідження було виявлено низку цікавих нюансів:

- Деякі продукти, які широко представлені на полицях українських супермаркетів, відсутні в асортиментах європейських магазинів. Наприклад, більшість круп: пшоняна, ячна, перлова і популярна в Україні гречана.

- Популярна в Україні річкова риба не користується попитом в країнах Європи, а асортимент морської риби значно відрізняється від асортименту українського мас-маркету.

- Всі фрукти та овочі на вагу в залежності від розміру в Європі маркуються позначкою «калібр». В Україні це притаманно виключно для імпортного сегменту цих категорій товарів: манго, авокадо.

- У Франції більшість овочів і фруктів продаються поштучно і ціна на них вказана за певну кількість, а не на вагу.

- В Іспанії на відміну від інших країн, де в категорії молочних продуктів жирність позначається у відсотках, на упаковці вказується тільки визначення «жирне» або «цільне», «напівжирне», «знежирене».

- В магазинах Іспанії та Франції відсутній свіжий буряк, натомість в асортименті варений та запакований, а також дрібний з бадиллям, які є значно дорожчими за свіжий овоч.

Порівняння вартості окремих груп товарів в мережах магазинів Auchan/Alcampo та Metro/Macro Cash&Carry (грн)

Поїсти протягом місяця: скільки коштує орієнтовний місячний раціон українців в Україні та в країнах Європи

Розрахунок місячного раціону здійснювався на основі вже згаданого Набору продуктів харчування для працездатного населення, шляхом виведення місячної норми з показників норми на рік (Таблиця 1). У той час як обчислення вартості місячної норми споживання продукції з кожної з товарних категорій здійснювалося різними методами: простим і комбінованим.

Простий метод передбачав обчислення добутку вартості продукції та її місячної норми. Він застосовувався для категорій «Хлібопродукти», «Крупи», «Бобові», «Овочі», «Бакалія», «Молочні продукти та яйця», «Гарячі напої», кожна з яких містила чітко визначений обсяг споживання кожного різновиду продукції.

Тоді як комбінований метод передбачав виведення середнього арифметичного вартості сукупності продуктів категорії, а вже потім обчислення добутку середньої вартості та її місячної норми споживання, як в категорії «Макаронні вироби», «Фрукти», «М’ясо», «Птиця», «Риба», де сумарна вартість всіх елементів товарного сегменту, була поділена на кількість елементів набору, а вже потім помножена на обсяг місячного споживання.

Відтак за результатами проведених розрахунків найменша вартість повноцінного харчування протягом місяця в Україні, Польщі та Румунії, де майже 45 кілограмів їжі коштуватимуть 3,3(Auchan)/3,8(Metro), 3,6 (Auchan) та 3,9 (Auchan) / 4,1 (Metro) тисяч гривень. В півтора рази дорожче, а саме на 45% та 49% місячний раціон в Болгарії та Португалії – 4,8 та 5 тисяч гривень, і на 60% і більше дорожче споживання їжі протягом місяця у Франції, Угорщині, Іспанії, Німеччині та Нідерландах: 5,3, 5,4, 5,5, 5,7 та 6 тисяч – відповідно. (Додаток 4, Додаток 5)

Висновки: де ж дешевше?

За результатами дослідження, країнами, де харчування є найдоступнішим для гаманця українців є Україна, Польща та Румунія, де однаковий набір основних продуктів харчування коштуватиме 100-130 євро. Середньою є доступність продовольства в магазинах Іспанії, Болгарії та Португалії, де сума чеку за аналогічну сукупність товарів становитиме від 130 до 150 євро. Найдорожчим є харчування в Угорщині, Німеччині, Франції та Нідерландах, де витрати на відповідний обсяг продовольства сягає 150-175 євро.

При цьому, робити закупівлі в магазинах Auchan вигідніше в Україні, у той час як в країнах Європи продукти дешевші в магазинах мережі Metro Cash&Carry.

Чи відповідають потреби українців їхнім можливостям – яку частку доходів українців займають витрати на харчування протягом місяця

З 1 жовтня 2022 року розмір мінімальної заробітної плати в Україні становить 6 700 грн, у той час як сума коштів необхідних для мінімально повноцінного харчування працездатного українця протягом місяця в залежності від торговельної мережі, де здійснюються закупівлі, становить 50% цієї суми в магазині Auchan та 57% в магазині Metro.

Аналітики ЄББ скористалися даними Євростату щодо розміру мінімальної заробітної плати в країнах Європи і вирахували яку частку в мінімальному доході громадян цих країн займає місячний раціон українців.

Близько третини мінімального доходу доведеться витратити на їжу в Угорщині та Болгарії, п’яту частину – в Румунії, 10-15% в Польщі, Португалії та Іспанії, менше 10% – у Франції, Німеччині та Нідерландах.

Відтак витрати на харчування за умови отримання заробітної плати на рівні мінімальної в Україні займають найбільшу частку з поміж країн, які були включені в це дослідження.