УПЦ (МП) ніяк не реагувала на анексію РПЦ її єпархій в Криму і Луганській області, – митрополит Епіфаній

При цьому УПЦ (МП) стверджувала, що відокремлена від Російської православної церкви, але коли та фактично присвоїла собі чотири її єпархії – промовчала.

Російський патріарх Кирило відкрито анексував деякі розташовані на окупованій території України єпархії – декілька на території Криму і одну – на території Ровеньок Луганської області. УПЦ (МП) ніяк не відреагували на захоплення своїх єпархій Російською православною церквою.

Про це предстоятель Православної церкви України, митрополит Київській і всієї України Епіфаній розповів у інтервʼю шеф-редакторці LB.ua Соні Кошкіній.

"Це дивно виглядає. Вони кажуть, що відокремились, не мають зв'язку з Російською Православної Церквою, Російська Православна Церква відкрито анексує їхні єпархії, а вони мовчать. Мовчать, тому що є невіддільною складовою Російської Православної Церкви і для них неважливо, де перебувають зараз ці єпархії. Всі разом вони перебувають в єдиній Російській Православній Церкві, тому відповідно не було, як ми бачимо, жодної реакції", – зазначив він.

Він додав, що чотири єпархії – три на території Криму і одна в Луганській області – були прийняті на прохання архієреїв чи зборів, які вони проводили на місці – в безпосереднє підпорядкування московського патріарха.

"І якщо порахувати парафії на окупованих територіях, то це приблизно десь 2,5 тисячі. Якщо їх відняти від тієї загальної кількості, яку не афішували, бо насправді у них ніколи не було 12 тисяч парафій. Можливо, зареєстрованих і було, але якщо ми згадаємо, яким чином реєструвалися релігійні громади ще в часи президентства Кучми – тоді було розпорядження влади зареєструвати практично в кожному населеному пункті релігійну громаду. Я бачив, як це робилося ще на Рівненщині зокрема – просто подавалися дані і в адміністрації реєструвалися громади, вони існували «на папері». Тому зараз, можливо, у них (в УПЦ (МП) – Ред.) за кількістю навіть менше, ніж має на даний час Православна Церква України. Поступово Російська Православна Церква в Україні буде зменшуватися, відповідно, кількість громад, які будуть ухвалювати рішення долучатися до Православної Церкви, будуть збільшувати її", – пояснив предстоятель ПЦУ.

Нагадаємо, Ровеньківська і Свердловська єпархія (Луганська область) наприкінці травня на зборах заявила, що зупиняє поминання за богослужіння митрополита Онуфрія та лишається під омофором патріарха РПЦ Кирила.

У червні 2022 року синод РПЦ МП під головуванням патріарха Кирила оголосив про анексію Джанкойської, Сімферопольської та Феодосійської єпархій "у безпосереднє канонічне і адміністративне підпорядкування" собі. У жовтні, писало BBC, аналогічне оголошення РПЦ зробила і щодо Ровеньківської єпархії.