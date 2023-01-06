Учора Збройні сили знищили 530 окупантів, 23 танки, літак і гелікоптер

ЗСУ відбили за добу 12 атак ворога на Донбасі.

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні близько 110 250 осіб. Минулої доби Збройні сили ліквідували близько 530 окупантів і багато військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 110 250 (+530) осіб ліквідовано

танків ‒ 3 064 (+23) од

бойових броньованих машин ‒ 6 124 (+16) од

артилерійських систем – 2 059 (+8) од

РСЗВ – 431 (+5) од

засоби ППО ‒ 215 (+0) од

літаків – 285 (+1) од

гелікоптерів – 272 (+1) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0)

крилаті ракети ‒ 723 (+0)

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 797 (+38) од

спеціальна техніка ‒ 182 (+0).

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Спірне, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.