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Учора Збройні сили знищили 530 окупантів, 23 танки, літак і гелікоптер

ЗСУ відбили за добу 12 атак ворога на Донбасі.

Учора Збройні сили знищили 530 окупантів, 23 танки, літак і гелікоптер
Фото: тг-канал Народное Сопротивление Украины

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні близько 110 250 осіб. Минулої доби Збройні сили ліквідували близько 530 окупантів і багато військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 110 250 (+530) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3 064 (+23) од
  • бойових броньованих машин ‒ 6 124 (+16) од
  • артилерійських систем – 2 059 (+8) од
  • РСЗВ – 431 (+5) од
  • засоби ППО ‒ 215 (+0) од
  • літаків – 285 (+1) од
  • гелікоптерів – 272 (+1) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0)
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 16 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 797 (+38) од
  • спеціальна техніка ‒ 182 (+0).

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Спірне, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

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