Пригожин хоче контролювати шахти у районі Бахмута, – Reuters

Є ознаки того, що "одержимість" Росії та Пригожина Бахмутом зумовлена грошима.

Сполучені Штати вважають, що ставленик президента Росії Володимира Путіна Євген Пригожин хоче взяти під контроль над соляними та гіпсовими шахтами поблизу підконтрольного Україні міста Бахмут.

Про це пише Reuters з посиланням на Білий дім.

Пригожин є засновником найпотужнішого російського угруповання найманців – приватної російської військової компанії “Wagner Group”.

Є ознаки того, що "одержимість" Росії та Пригожина Бахмутом зумовлена грошима, зазначає джерело видання.

Раніше Сполучені Штати звинувачували російських найманців в експлуатації природних ресурсів у Центральноафриканській Республіці, Малі, Судані та інших місцях для фінансування війни Москви в Україні.

З майже 50 000 найманців “Вагнер” загинуло понад 4 100, ще 10 тисяч отримали поранення. Понад тисяча вагнерівців загинула у період з кінця листопада до початку грудня поблизу Бахмута.

Наприкінці грудня Білий дім заявив, що група “Вагнера” отримала партію зброї з Північної Кореї для російських сил в Україні, що свідчить про розширення ролі групи в агресії РФ.

Нагадаємо, російська ПВК “Вагнер” почала рекрутувати в'язнів із виправних закладів Чеченської республіки РФ, більшість з яких були засуджені за політичну діяльність.