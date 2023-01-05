Українські воїни захищають Бахмут від російських окупантів вже майже пів року.

Російські війська намагаються взяти місто Бахмут вже п‘ять місяців. Один з захисників міста, заступник командира роти із позивним “Мадяр”, розповів як і чому він захищає місто від російських окупантів.

Відео опублікував проєкт "Український Свідок".

Ветеран російсько-української війни Олександр Матяш має задачу на фронті - «робити так, аби піхота не посипалася».

Він закінчив університет оборони імені Черняховського (м. Київ). Був готовий до повномасштабного вторгнення: 24 лютого 2022 року, о 4 ранку, переправив своїх другу жінку та доньку до Львова, звідки ті евакуювались у Європу. Перед війною Олександр відклав 74 000 доларів — на квартиру. З них залишилося тільки 2000: на відкладене купив зброю та машину для фронту.

“Навколо Бахмута є купа населених пунктів, без яких не було б самого Бахмута. Сам Бахмут — це крайня точка, за яку ми нам можна відходити. Бо що далі — Костянтинівка? Краматорськ? Задача російської армії — вийти на адміністративні кордони Донецької області, аби якось порадувати своїх плебеїв”, - розповідає чоловік.

“Мадяр” також розповів про оборонців Бахмуту.

“Кажуть, Бахмут — місто героїв. Але я бачив цих героїв, це звичайні пацани. Половина з них ніколи не була на війні й вони не знали куди потраплять. Тим, хто досі живий, дуже пощастило”, - зазначив чоловік.

Військовий розповів історію, як його підрозділ, повертаючись з бойового завдання, врятував пораненого. Його передали іноземним медикам, які займались евакуацією. Це сталося 24 грудня, а звали пораненого Віктором. Батька “Мадяра”, який помер в цей же день, теж звали Віктором. На жаль, через кілька днів поранений помер від проникаючих поранень голови.

“Для мене ця війна вже ніколи не закінчиться. Люди, які прийшли на цю війну свідомо, в них відбулась трансформація в голові. Ми повернемось до нормального життя, але ми ніколи не будемо такими, як раніше”, - розказав “Мадяр”.

За його словами, в Бучі він бачив родину, яку вбили на порозі їхнього власного будинку. Бачив спалених дітей.

“Мені нема що сказати росіянам. За мене буде казати моя зброя”, - підсумував український військовий.

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) днями зазначали, що російські окупанти в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як це сталося у Херсоні у серпні. Однак, на думку аналітиків, швидкість наступу росіян у районі Бахмута, ймовірно, знизиться. Умовою продовження наступу є прибуття нових підкріплень та боєприпасів.

Наразі майже 90% мешканців Бахмутської громади переїхали до більш безпечних регіонів.