Київщина потужно підготувалася до можливого нового наступу, – командувач сил оборони столиці

Якщо ворог наважиться ще раз наступати на Київ, Збройні сили розраховують зупинити окупантів на білоруському кордоні. Зараз для цього ведуться відповідні роботи.

Про це повідомив в ефірі телемарафону командувач угрупування сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, українська сторона постійно відстежує рух російських підрозділів у Булорусі, їх нові точки дислокації й полігони. Тому українське керівництво встигне попередили громадян в разі нової небезпеки.

"Ми створили угруповання на кордоні з Білоруссю, яке готове гідно зустріти ворога. Київська область досить потужно підготувалася до можливого нового наступу. Це кілька рубежів довкола Києва загальною протяжністю близько 1 000 км, де на основі фортифікаційних позицій, довгострокових оборонних споруд створено потужну систему оборони, і так просто пройти буде неможливо", – розповів Павлюк.

Генерал додав, що українсько-білоруський кордон зараз – це "суцільні завали та мінні поля". Тож ворогу знадобляться неабиякі зусилля, аби пройти через нього.

"До того ж по них сплановано вогонь артилерії, роботу від снайперських груп до мобільних вогневих груп. Ми не плануємо пропустити їх далі кордону", – заявив Павлюк.

Раніше головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний говорив, що він не має сумнівів в повторному російському наступі на Київ.