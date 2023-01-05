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Німеччина надала Україні новий пакет військової підтримки: що в ньому

Зокрема, безпілотники-розвідники і системи виявлення БпЛА. 

Німеччина надала Україні новий пакет військової підтримки: що в ньому
Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Німеччина надала Україні новий пакет військової підтримки. До нього увійшли, серед іншого, пікапи, вантажівки, ракетні системи, машини піхоти та системи виявлення дронів.

Список опубліковано на сайті Федерального уряду. 

Серед наданої допомоги і нові предмети, і доповнення до вже наданих:

  • 20 гранатометів калібру 70 мм на пікапах з ракетами
  • 15 броньованих евакуаційних машин (раніше: 13)
  • 13 тягачів М1070 Ошкош (раніше: 12)
  • 7 гусеничних та дистанційно керованих машин піхоти для виконання завдань підтримки
  • 143 пікапи (раніше: 80)
  • 216 генераторів (раніше: 195)
  • 35 вантажівок 8х8 (раніше: 18)
  • 148 мобільних систем опалення (раніше: 116)
  • 26 безпілотників-розвідників (раніше: 18)
  • 36 машин швидкої допомоги (раніше: 35)
  • 85 одиниць охорони кордону (раніше: 78)
  • 36 400 вовняних ковдр
  • 12 великотоннажних причепів
  • 55 антидронових датчиків і глушилок (раніше: 28)
  • 30 систем виявлення дронів

Нагадаємо, цього тижня очікується новий пакет військової допомоги від США. За даними журналістів Washington Post, до нього можуть увійти ББМ Bradley. 

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