США все ще не готові дати Україні танки Abrams, але ББМ Bradley можуть включити вже в наступний пакет, – Washington Post

Технічно "Бредлі" не є танком, але вони здатні значно модернізувати українські сухопутні сили.

Адміністрація президента США Джо Байдена все ще виключає надання Україні бойових танків Abrams, що важать 55 тонн і мають газотурбінні двигуни, котрі поглинають пальне з блискавичною швидкістю. Однак американці готові поставити бойові броньовані машини, йдеться у матеріалі Washington Post.

Готовність надати Україні ББМ Bradley американського виробництва уже підтвердив президент США Джо Байден. Високопосадовець адміністрації Байдена на умовах анонімності повідомив журналістам, що Bradley можуть включити до пакету озброєння, про який оголосять уже цього тижня.

Технічно "Бредлі" не є танком, але вони здатні значно посилити українські сухопутні сили. Така ББМ важить близько 28 тонн, пересувається на гусеницях, схожих на танк, і перевозить екіпаж із трьох осіб, усередині якого може розміститися до шести додаткових бійців. Сполучені Штати мають тисячі транспортних засобів, і відправка невизначеної кількості в Україну не призведе до скорочення запасів у США.

"Названий на честь генерала Омара Бредлі, старшого командувача США під час Другої світової війни, «Бредлі» не має вогневої потужності 120-мм «основної гармати», встановленої на «Абрамсі». Але він оснащений важкою бронею та низкою іншої зброї, включаючи 25-мм ланцюгову гармату та кулемет M240. Він розрахований на швидкість до 35 миль на годину, що є достатнім, аби не відставати від «Абрамсів» у американських бойових частинах", – пояснили в Washington Post.

Журналісти відзначили, що про готовність до надання ББМ заговорили лише через кілька тижнів після того, як адміністрація Байдена оголосила про надання Україні систем ППО Patriot – найдосконалішої зброї протиповітряної оборони, що є в арсеналі США.

Раніше про надання Україні ББМ оголосила Франція. Про плани Франції поставити французькі ББМ AMX-10 RC оголосили в середу після телефонної розмови між Зеленським і президентом Франції Еммануелем Макроном. Наразі не було зрозуміло, скільки танків та коли саме передасть Франція.

Нагадаємо, Україна також прагне отримати німецькі танки Leopard-2. Представниця федерального уряду Німеччини на початку грудня говорила, що Берлін продовжує перемовини із Вашингтоном та іншими партнерами стосовно постачання танків Leopard, але рішення ще не ухвалено.