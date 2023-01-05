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За добу ЗСУ знищили ще 810 окупантів, два безпілотники, літак та гелікоптер

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 109 720 військових.

За добу ЗСУ знищили ще 810 окупантів, два безпілотники, літак та гелікоптер
Фото: тг-канал Народное Сопротивление Украины

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 810 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 109 720 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 109720 (+810) осіб ліквідовано;
  • танків - 3041 (+3);
  • бойових броньованих машин - 6108 (+2);
  • артилерійських систем - 2051 (+12);
  • РСЗВ - 426 (+2);
  • засоби ППО - 215 (+0);
  • літаків - 284 (+1);
  • гелікоптерів - 271 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+2);
  • крилаті ракети - 723 (+0);
  • кораблі / катери - 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4759 (+14);
  • спеціальна техніка - 182 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, минулої доби українські захисники за п'ять годин знищили вертоліт, літак та безпілотник росіян

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