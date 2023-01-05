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Київ отримав від фінів автобуси та гуманітарну допомогу

Допомога приїхала з міста Тампере.

Київ отримав від фінського міста Тампере три пасажирських автобуси, у яких приїхала гуманітарна допомога.

Про це повідомили у КМДА.

Гуманітарка включає допомогу для українських військових, медикаменти, найнеобхідніші речі для немовлят та інше.

Допомогу для мешканців столиці зібрали міська влада Тампере спільно з активними громадянами Фінляндії.

Фото: КМДА

“Через постійні атаки російського агресора і його спроби залишити столицю й Україну без електроенергії, українці відчувають дефіцит електроенергії. А нам вкрай важливо забезпечити роботу наземного пасажирського транспорту. Нагадаю, що сьогодні на всіх тролейбусних і трамвайних маршрутах столиці у нас працюють автобуси”, – підкреслив Кличко.

Зазначимо, Київ підписав з Тампере угоду про побратимство ще у 1954 році. Місто підтримує киян з початку повномасштабної агресії.

Нагадаємо, Фінляндія надасть Україні військову допомогу на 28,8 млн євро. Це вже 11-ий пакет військової допомоги для нашої держави. Загальна вартість усіх пакетів становить 189,2 млн євро.

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