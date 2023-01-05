Київ отримав від фінського міста Тампере три пасажирських автобуси, у яких приїхала гуманітарна допомога.
Про це повідомили у КМДА.
Гуманітарка включає допомогу для українських військових, медикаменти, найнеобхідніші речі для немовлят та інше.
Допомогу для мешканців столиці зібрали міська влада Тампере спільно з активними громадянами Фінляндії.
“Через постійні атаки російського агресора і його спроби залишити столицю й Україну без електроенергії, українці відчувають дефіцит електроенергії. А нам вкрай важливо забезпечити роботу наземного пасажирського транспорту. Нагадаю, що сьогодні на всіх тролейбусних і трамвайних маршрутах столиці у нас працюють автобуси”, – підкреслив Кличко.
Нагадаємо, Фінляндія надасть Україні військову допомогу на 28,8 млн євро. Це вже 11-ий пакет військової допомоги для нашої держави. Загальна вартість усіх пакетів становить 189,2 млн євро.