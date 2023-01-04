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Київ отримав почесне звання "Найкраще місто 2023 року" в рейтингу Resonance, - Кличко

"Історична українська столиця є міським маяком мужності та стійкості".

Київ отримав почесне звання "Найкраще місто 2023 року" в рейтингу Resonance, - Кличко
Фото: EPA/UPG

 Експерти міжнародної агенції Resonance присудили Києву почесне звання «Найкраще місто 2023 року» в рейтингу «100 найкращих міст світу». Це звання українська столиця отримала завдяки стійкості, незламності мешканців Києва та хоробрості перед обличчям війни, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Історична українська столиця є міським маяком мужності та стійкості, який веде непокірну націю проти жорстокого агресора. Це, як і решта України, місце невичерпної мужності перед обличчям щоденної трагедії», - йдеться у повідомленні Resonance.

За словами Віталія Кличко, також експерти відзначили суттєвий розвиток інфраструктури міста за останніх 10 років - створення нових парків і скверів та впорядкування старих, наведення ладу з паркуванням, оновлення рухомого складу муніципального транспорту.

«Київ сьогодні — це серце Європи. Яке продовжує битися — за життя, за розвиток, за красу міста і комфорт його мешканців», - зазначив мер Києва.

Як повідомляється на сайті компанії Resonance Consultancy, в дослідженні брали участь міста різних країн світу з населенням понад один мільйон осіб.  Під час рейтингування експерти використовували комбінацію статистичних даних і якісних оцінок місцевих жителів і відвідувачів у 24 сферах життя, згрупованих у шість основних категорій. Bloomberg називає рейтинг найкращих міст від Resonance Consultancy «найповнішим дослідженням у своєму роді; воно визначає міста, які є найбільш бажаними для місцевих жителів, відвідувачів і бізнесменів, а не просто розглядає зручність для життя чи туристичну привабливість».

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